Дякуємо серцем: в Україні запускають масштабний флешмоб для підтримки медиків

Загальноукраїнський флешмоб оголошено до Дня Незалежності, 24 серпня, в рамках проекту від МОЗ та ВООЗ "Дякуємо серцем".

"31 рік поспіль наші медики невтомно бережуть здоров’я українців. А останні пів року працюють у складних умовах повномасштабної війни, щоб серця українців продовжували битися", - йдеться в публікації.

У відомстві зазначили, що українські медики залишаються на посту під час ворожих обстрілів міст, оперують, коли їхні лікарні - під атакою російських загарбників.

"Їдуть туди, де потрібна допомога, коли навколо все палає. Вони рятують життя, часто - ризикуючи власним. У День Незалежності важливо сказати медичним працівникам: "Дякую за те, що підтримуєте серцебиття країни!"" - пишуть у МОЗ.

Як долучитися до флешмобу