Оккупанты блокируют поставки лекарств в медучреждения оккупированных территорий, - Минздрав
Фото: оккупанты блокируют поставки лекарств в медучреждения оккупированных территорий (Getty Images)
Медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины имеют проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами. Поставки блокируют российские военные.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.
"Оккупанты блокируют поставки лекарств с подконтрольных Украине территорий и используют ситуацию как один из способов принуждения к взаимодействию с ними",- пишет пресс-служба Минздрава.
Своими противоправными действиями, Россия в очередной раз нарушает нормы Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
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