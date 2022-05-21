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Оккупанты блокируют поставки лекарств в медучреждения оккупированных территорий, - Минздрав

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Суббота 21 мая 2022 14:18
Оккупанты блокируют поставки лекарств в медучреждения оккупированных территорий, - Минздрав Фото: оккупанты блокируют поставки лекарств в медучреждения оккупированных территорий (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины имеют проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами. Поставки блокируют российские военные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

"Оккупанты блокируют поставки лекарств с подконтрольных Украине территорий и используют ситуацию как один из способов принуждения к взаимодействию с ними",- пишет пресс-служба Минздрава.

Своими противоправными действиями, Россия в очередной раз нарушает нормы Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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