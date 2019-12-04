DZIDZIO посвятил смешную песню сборной Украины (видео)

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома на церемонии Футбольные звезды Украины посвятил песню сборной Украины. Известный музыкант изменил текст своего хита "Я и Сара" как раз под тематику предстоящего чемпионата Европы 2020 года.

Артист и амбассадор сборной Украины по футболу на сцене спел композицию под аккомпонимент гитары.

Кстати, именно DZIDZIO будет исполнять гимн Украины перед матчами украинской сборной на Евро 2020.

Песня "Я и Сара" после "римейка" стала веселым посвящением национальной сборной.

Михаил DZIDZIO Хома посвятил песню сборной Украины на Евро 2020 (Фото: скриншот)

В обновленном тексте говорится, что разные страны имеют своих звезд футбола - в Швеции Златана Ибрагимовича, в Германии Йоахима Лева, во Франции Антуана Гризманна - а в Украине есть Андрей Шевченко (тренер сборной Украины по футболу, лучший бомбардир в истории найиональной сборной, шесть раз признавался лучшим футболистом страны).

"...Бл*ха-муха то капець, то капець

Як вони заграли

Всі дивилися на них

І офігівали..."

"В нас є Шева, ми на Евро збираєм чемодан.

Синьо-жовті у Європі - збірна number one", - пел Хома залу.

Видео: Михаил DZIDZIO Хома посвятил песню сборной Украины на Евро-2020

Напомним, что DZIDZIO ранее уже исполнял гимн нашей страны перед матчем сборной Украины и Литвы в Харькове 11 октября. В тот день украинцы одержали победу со счетом 2:0.