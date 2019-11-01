Ситуация нестандартная: DZIDZIO попал в неприятность на борту самолета

DZIDZIO попал в ЧП на борту самолета (Коллаж РБК-Украина)

DZIDZIO напугал своих поклонников публикациями о самолете

DZIDZIO, известный украинский музыкант попал в крайне неприятную ситуацию на борту самолета, которым он должен был улететь из Вены в Украину. Детали инцидента артист сообщил на своей странице в Instagram.

DZIDZIO сообщил, что через 15 минут после вылета из Вены командир сообщил, что на борту возникли проблемы.

"Вылетел из Вены и тут через 15 минут командир самолета объявляет, что у нас проблемы с самолетом. Пока кружим над Веной", - написал музыкант и опубликовал фотографию с борта самолета.

Фото: instagram.com/dzidzio

Фанаты тут же начали беспокоится и задавать вопросы о том, что произошло, но артист ситуацию прояснил позже, отдельным постом. Он извинился перед поклонниками за то, что заставил их переживать и сообщил, что самолет вернулся в аэропорт Вены и там приземлился.

"Слава Богу, мы приземлились. Снова в Вене. Хочу Вам сказать, что эта ситуация нестандартная. Извините, что заставил Вас переживать, но у меня такое впервые", - признался украинский музыкант.

Фото: instagram.com/dzidzio

Как отметили в комментариях, пилот обнаружил небольшую неисправность после взлета и поэтому решил не выполнять рейс, а вернуться в Вену, чтобы устранить поломку.

DZIDZIO опубликовал видео, в котором стало понятно, что всех пассажиров в Вене обеспечат гостиницей, а утром они смогут снова вылететь. А около часа назад музыкант сообщил, что благополучно приземлился в Киеве.