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Евро-2020: названо имя исполнителя гимна Украины на чемпионате

STYLERЖизнь    20.11.2019 - 22:23
Евро-2020: названо имя исполнителя гимна Украины на чемпионате
Евро-2020: назван исполнитель гимна Украины (фото: УАФ)

Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины на Евро-2020

Перед матчами украинской сборной на Евро-2020 исполнять гимн Украины будет Михаил Хома, который больше известен, как DZIDZIO. Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

Бурбас отметил, что DZIDZIO – самый душевный исполнитель гимна Украины, и его голос вскоре услышат все любители футбола, которые будут следить за матчами на Евро-2020.

Евро-2020: названо имя исполнителя гимна Украины на чемпионате

Евро-2020: назван исполнитель гимна Украины (фото: УАФ)

Украинская ассоциация футбола доверила украинскому певцу вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро-2020.

Евро-2020: названо имя исполнителя гимна Украины на чемпионате

Скриншот с Twitter

Стоит отметить, что DZIDZIO уже исполнял гимн нашей страны перед матчем сборной Украины и Литвы, который состоялся в Харькове 11 октября. В тот день украинцы одержали победу со счетом 2:0.

DZIDZIO исполняет гимн Украины перед матчем Украина – Литва (видео: Twitter)

В честь 60-летия с момента первого чемпионата Европы первенство 2020 года впервые в истории пройдет в различных крупных городах Европы.

Напомним, что команда Андрея Шевченко вышла из группы с первого места, в которой была сборная Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы. При этом Украина не проиграла ни одной игры.

Ранее сообщалось о том, что между председателем Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко и президентом "Динамо" Игорем Суркисом и его братом, депутатом партии "Оппозиционный блок за жизнь" Григорием, произошла потасовка во время футбольного матча Украина – Португалия.

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