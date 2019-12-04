DZIDZIO присвятив смішну пісню збірній України (відео)

Лідер групи DZIDZIO Михайло Хома на церемонії Футбольні зірки України присвятив пісню збірній України. Відомий музикант змінив текст свого хіта "Я і Сара" саме під тематику майбутнього чемпіонату Європи 2020 року.

Артист і амбасадор збірної України з футболу на сцені заспівав композицію під аккомпонимент гітари.

До речі, саме DZIDZIO виконуватиме гімн України перед матчами української збірної на Євро 2020.

Пісня "Я і Сара" після "рімейка" стала веселою присвятою національній збірній.

Михайло DZIDZIO Хома присвятив пісню збірній України на Євро 2020 (Фото: скріншот)

В оновленому тексті йдеться, що різні країни мають своїх зірок футболу - у Швеції Златана Ібрагімовича, у Німеччини Йоахіма Льова, у Франції Антуана Грізманна - а в Україні є Андрій Шевченко (тренер збірної України з футболу, кращий бомбардир в історії національної збірної, шість разів визнавався найкращим футболістом країни)

"...Бл*ха-муха то капець, то капець

Як вони заграли

Всі дивилися на них

І офігівали..."

"У нас є Шева, ми на Євро збираєм чемодан.

Синьо-жовті у Європі - збірна number one", - співав Хома залу.

Відео: Михайло DZIDZIO Хома присвятив пісню збірній України на Євро-2020

Нагадаємо, що DZIDZIO раніше вже виконував гімн нашої країни перед матчем збірної України та Литви у Харкові 11 жовтня. Того дня українці здобули перемогу з рахунком 2:0.