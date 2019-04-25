Бизнес на людских страхах: Комаровский развенчал популярный миф о детях

Доктор Комаровский развенчал миф о болезнях детей (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский объяснил, почему в обществе много говорят о глютене, аллергиях и других заболеваниях

Доктор Комаровский развенчал миф о том, что современные дети стали очень болезненными и имеют с рождения редкие заболевания. Об этом он написал на своем форуме для родителей.

Комаровского спросили родители о том, правда ли то, что современные дети рождаются более слабыми и болезненными, чем их родители.

"Аллергия, непереносимость глютена, лактозы... Об этих диагнозах раньше слышали только продвинутые педиатры и узкие специалисты, а сегодня их определяют у каждого десятого ребенка", - написали на форуме.

Доктор Комаровский развенчал миф о слабых детях (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский опроверг это утверждение и объяснил, что существует несколько факторов, которые создают иллюзию массовой болезненности современных детей:

Ментальная привычка обсуждать детские болезни со всеми подряд;

Возможность современных средств коммуникации, прежде всего социальных сетей. Теперь "непереносимость глютена" у конкретного ребенка – повод для обсуждения в тысячах аккаунтов и в миллионах комментариев;

Бизнес на людских страхах и людской неграмотности. Коммерческие обследования на аллергии и непереносимости, зачастую не имеющие никакого отношения к правде, огромное количество специальных лекарств и продуктов – без глютена, без лактозы – кто-то ведь должен все это покупать;

Вишенка на торте – некоторые медики. Низкооплачиваемые, униженные обществом и средствами массовой информации, пытающиеся улучшить свое благосостояние сотрудничеством с лабораториями, аптеками и магазинами со специальной особо полезной едой;

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке.

А также писали о том, что Комаровский сделал предупреждение для родителей.