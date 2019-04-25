Бизнес на людских страхах: Комаровский развенчал популярный миф о детях

Комаровский объяснил, почему в обществе много говорят о глютене, аллергиях и других заболеваниях
Доктор Комаровский развенчал миф о том, что современные дети стали очень болезненными и имеют с рождения редкие заболевания. Об этом он написал на своем форуме для родителей.
Комаровского спросили родители о том, правда ли то, что современные дети рождаются более слабыми и болезненными, чем их родители.
"Аллергия, непереносимость глютена, лактозы... Об этих диагнозах раньше слышали только продвинутые педиатры и узкие специалисты, а сегодня их определяют у каждого десятого ребенка", - написали на форуме.
Доктор Комаровский развенчал миф о слабых детях (facebook.com/komarovskiynet)
Комаровский опроверг это утверждение и объяснил, что существует несколько факторов, которые создают иллюзию массовой болезненности современных детей:
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке.
А также писали о том, что Комаровский сделал предупреждение для родителей.