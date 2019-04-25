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Бізнес на людських страхах: Комаровський розвінчав популярний міф про дітей

STYLERЖиття    25.04.2019 - 21:48
Бізнес на людських страхах: Комаровський розвінчав популярний міф про дітей
Доктор Комаровський розвінчав міф про хвороби дітей (Колаж РБК-Україна)

Комаровський пояснив, чому в суспільстві багато говорять про глютен, алергію і інші захворювання

Доктор Комаровський розвінчав міф про те, що сучасні діти стали дуже хворобливими і мають з народження рідкісні захворювання. Про це він написав на своєму форумі для батьків.

Комаровского батьки запитали про те, чи правда те, що сучасні діти народжуються більш слабкими і хворобливими, ніж їх батьки.

"Алергія, непереносимість глютену, лактози... Про ці діагнози раніше чули тільки просунуті педіатри і вузькі фахівці, а сьогодні їх визначають у кожної десятої дитини", - написали на форумі.

Бізнес на людських страхах: Комаровський розвінчав популярний міф про дітей

Доктор Комаровський розвінчав міф про слабких дітей (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський спростував це твердження і пояснив, що існує кілька факторів, які створюють ілюзію масової хворобливості сучасних дітей:

  • Ментальна звичка обговорювати дитячі хвороби з усіма підряд;
  • Можливість сучасних засобів комунікації, перш за все соціальних мереж. Тепер "непереносимість глютену" у конкретної дитини – привід для обговорення в тисячах акаунтів і в мільйонах коментарів;
  • Бізнес на людських страхах і людській неграмотності. Комерційні обстеження на алергію і непереносимості, що часто не мають ніякого відношення до правди, величезна кількість спеціальних ліків і продуктів – без глютену, без лактози – адже хтось повинен все це купувати;
  • Вишенька на торті – деякі медики. Низькооплачувані, принижені суспільством та засобами масової інформації, які намагаються поліпшити свій добробут співпрацею з лабораторіями, аптеками і крамницями зі спеціальною особливо корисною їжею;

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Комаровський розвіяв популярні міфи про вітряну віспу.

А також писали про те, що Комаровський зробив попередження для батьків.

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