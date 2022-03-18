Бизнес на крови. Какие компании продолжают сотрудничать с РФ

В связи с военной агрессией России против Украины, из РФ частично или полностью ушло уже более 200 крупных компаний. Некоторые компании перестали финансировать подразделения в России и перестали инвестировать средства, но их точки остались работать – по франшизе или с передачей прав собственности.
Однако есть компании, которые остановить свой бизнес с Россией так не решились. Некоторые из них назвала шотландский депутат Керол Монахен в Twitter.
Leroy Merlin – сеть строительных гипермаркетов входит во французскую группу Adeo. Компания не планирует останавливать свою деятельность. Мало того – собирается увеличить поставки в РФ, но уже по повышенным ценам. В РФ таких гипермаркетов более 100.
Danone – как объяснили в этой французской компании, они будут производить молочную продукцию и детское питание в России, чтобы обеспечить питанием местное население. Все инвестиционные проекты пока заморозили, а это около 2,5 млрд долларов в год.
Auchan – французская корпорация с семью продуктовых супермаркетов по всему миру не намерена прекращать свою деятельность в России. А это около 240 магазинов.
Crédit Agricole – один из крупнейших французских банков, который не собирается останавливать свою деятельность в России. Новые проекты пока приостановлены, но обслуживание международных клиентов в РФ продолжается.
Adidas – одна из крупнейших фирм по производству спортивной одежды. Магазины в РФ закрыли и экипировать российскую сборную отказались. Но продажу товаров не прекратили, и выплачивают зарплату всем сотрудникам в 500 магазинах.
Volkswagen – руководство компании лишь остановило конвейеры на двух предприятиях – в Калуге и Нижнем Новгороде;
BMW - компания заморозила производство автомобилей на заводе "Автотор" в Калининградской области;
Mercedes - компания только остановила мощности в Солнечногорском районе Подмосковья.
Очень печально, но и Райффайзен банк Аваль отказался прекратить свое сотрудничество в РФ. В Украине этот банк также входит в список самых крупных.
Не собираются уходить из России такие крупные компании как P&G Nestle, Unilever. Не планирует пока прекращать работу компания Metro.
В Йельском институте руководителей высшего звена составили свой список компаний, которые прекратили сотрудничество с РФ, частично приостановили сотрудничество или сократили инвестиции и список компаний, которые не прекратили сотрудничество с Россией.
По состоянию на 17 марта список компаний, которые строят бизнес на крови выглядел так:
Список компаний, которые частично ограничили капитал или приостановили свою сотрудничество с РФ - можно посмотреть тут.
Напомним, ранее мы писали о том, что глава МИД Украины Кулеба считает, что отказ Nestle уйти из России позволяет Москве продолжать войну в Европе.
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