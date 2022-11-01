"Бегу злая, матерюсь": Тина Кароль расплакалась в аэропорту из-за пророссийского сотрудника

Известная украинская певица Тина Кароль рассказала об ужасной ситуации, которая произошла с ней в аэропорту. В частности, звезда расплакалась после разговора с пророссийским сотрудником.

По ее словам, когда она читала неутешительные новости об отключении света и воды в Украине, ее у одной из стоек в аэропорту попытался подколоть неизвестный мужчина.

Диалог с ним очень расстроил и разозлил артистку.

"Подхожу к бординг-контролю. И какой же подлец сепаратистский мне попался. Задержал на стыке рейса. Его вопрос, червь: "Вы куда летите, что собираетесь делать в Европе, а что потом? Потом в Россию? И улыбается, мудак", - рассказала певица.

Однако Кароль не растерялась и ответила ему: "Слава Украине". Но, к сожалению, из-за пророссийского сотрудника на самолет артиста все же опоздала.

"Бегу злая, матерюсь. Самолета нет - вылетел без нас. Вокруг новогодние огни монтируют. Я разревелась. У нас будут свои новогодние огни - лучшие. Сдохни х*йло", - написала звезда.

Тина Кароль пожаловалась на работника аэропорта (instagram.com/tina_karol)