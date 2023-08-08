Для біженців в Естонії зробили важливу заяву: що потрібно знати українцям

Після повномасштабного вторгнення Росії багато країн Європи стали прихистком для українців. Сьогодні наші громадяни є однією з найбільших національних меншин Естонії та становлять 22 000 осіб. Естонський уряд надає широку допомогу українцям, але разом із тим вони повинні дослухатися до законів країни.
Про одне з таких зобов'язань пише естонське видання ERR.
В Естонії всі діти віком до 17 років повинні бути зарахованими на навчання до закладів здобуття основної освіти та відвідувати школи.
Таке правило стосується здебільшого учнів усіх класів, крім 11-х.
Проте якщо дитина вчиться дистанційно в українській школі, то спільно зі закладом освіти для нього повинен бути складений індивідуальний навчальний план. До того ж дитина повинна розуміти, які зі здобутих в українській школі знань можуть бути враховані в естонській програмі.
Стосовно випускних класів, то ситуація інакша.
"Вони не повинні бути у списку естонських шкіл, оскільки гімназійна освіта в Естонії поки не є обов'язковою, і такі учні можуть без обмежень здобувати освіту в школах України, навчаючись дистанційно", - повідомили в міністерстві.
Естонія приймає дітей з України, навіть якщо в них немає проїзних документів чи тих, що засвідчують особу. Після в'їзду в країну їхні батьки повинні звернутися в Посольство України в Естонії для внесення даних дитини в паспорт одного з батьків чи видачі сертифікату з особистими даними дитини.
Перш ніж подавати заяву на допомогу потрібно запросити тимчасовий захист, отримати посвідку на проживання та естонський особистий ідентифікаційний код в пункті прийому біженців або в службі Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA).
Також для українців призначають соціальні виплати, але поточний розмір потрібно уточнювати безпосередньо після прибуття до країни.
Крім виплат, для українців, які рятуються від війни, в Естонії передбачено:
Пункти прийому біженців
За допомогою можна звернутися на сайті pagulasabi.ee.
Рада біженців Естонії в Таллінні також надає консультацію і допомогу за адресою: вулиця Ліівалайя, 28; телефон: + 372 58811311.
Раніше ми розповідали, в яких областях України розпочнеться офлайн навчання з 1 вересня.
Читайте також, як у Чехії офіціант увімкнув українці гімн РФ і поплатився роботою.