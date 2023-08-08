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Для беженцев в Эстонии сделали важное заявление: что нужно знать украинцам

Украинские дети в Эстонии должны ходить в школу (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

После полномасштабного вторжения России многие страны Европы стали убежищем для украинцев. Сегодня наши граждане являются одним из крупнейших национальных меньшинств в Эстонии и составляют 22 000 человек. Эстонское правительство оказывает широкую помощь украинцам, но вместе с тем они должны прислушиваться к законам страны.

Об одном из таких обязательств пишет эстонское издание ERR.

О чем напомнили украинцам в Эстонии

В Эстонии все дети младше 17 лет должны быть зачислены на обучение в учебные заведения и посещать школы.

Такое правило касается в большинстве своем учеников всех классов, кроме 11-х.

Но если ребенок учится дистанционно в украинской школе, то совместно с учебным заведением для него должен быть составлен индивидуальный учебный план. К тому же ребенок должен понимать, какие из полученных в школе знаний могут быть учтены в эстонской программе.

Что касается выпускных классов, то ситуация другая.

"Они не должны быть в списке эстонских школ, поскольку гимназическое образование в Эстонии пока не обязательно, и такие ученики могут без ограничений получать образование в школах Украины, учась дистанционно", - сообщили в министерстве.

Как Эстония помогает Украине

Эстония принимает детей из Украины, даже если у них нет проездных документов или удостоверяющих личность. После въезда в страну их родители должны обратиться в Посольство Украины в Эстонии для внесения данных ребенка в паспорт родителя или выдачи сертификата с личными данными ребенка.

Прежде чем подавать заявление на помощь, необходимо запросить временную защиту, получить вид на жительство и эстонский личный идентификационный код в пункте приема беженцев или в службе Департамента полиции и пограничной охраны (PPA).

Также для украинцев назначают социальные выплаты, но текущий размер нужно уточнять непосредственно по прибытии в страну.

Кроме выплат, для украинцев, спасающихся от войны, в Эстонии предусмотрено:

  • определение места размещения и транспорт к нему
  • трехразовое питание в месте размещения
  • оформление карты для бесплатного проезда в общественном транспорте (действительна в автобусах, трамваях, троллейбусах и поездах страны)
  • регистрация при необходимости в детском саду и школе
  • экспресс-тестирование на Covid-19
  • обеспечение предметами первой необходимости
  • предоставление информации о возможностях получения социальной помощи

Пункты приема беженцев

  • Tallinn: Niine 2: +372 600 0677
  • Pärnu: Pikk 18 - +372 5349 9911
  • Tartu: Riia 179a - +372 53 770 588

За помощью можно обратиться на сайте pagulasabi.ee.

Совет беженцев Эстонии в Таллинне также предоставляет консультацию и помощь по адресу: улица Лиивалайя, 28; телефон: +372 58811311.

 

Ранее мы рассказывали, в каких областях Украины начнется офлайн обучение с 1 сентября.

Читайте также, как в Чехии официант включил украинке гимн РФ и поплатился работой.

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Эстония