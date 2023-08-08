Для беженцев в Эстонии сделали важное заявление: что нужно знать украинцам

О чем напомнили украинцам в Эстонии

В Эстонии все дети младше 17 лет должны быть зачислены на обучение в учебные заведения и посещать школы.

Такое правило касается в большинстве своем учеников всех классов, кроме 11-х.

Но если ребенок учится дистанционно в украинской школе, то совместно с учебным заведением для него должен быть составлен индивидуальный учебный план. К тому же ребенок должен понимать, какие из полученных в школе знаний могут быть учтены в эстонской программе.

Что касается выпускных классов, то ситуация другая.

"Они не должны быть в списке эстонских школ, поскольку гимназическое образование в Эстонии пока не обязательно, и такие ученики могут без ограничений получать образование в школах Украины, учась дистанционно", - сообщили в министерстве.

Как Эстония помогает Украине

Эстония принимает детей из Украины, даже если у них нет проездных документов или удостоверяющих личность. После въезда в страну их родители должны обратиться в Посольство Украины в Эстонии для внесения данных ребенка в паспорт родителя или выдачи сертификата с личными данными ребенка.

Прежде чем подавать заявление на помощь, необходимо запросить временную защиту, получить вид на жительство и эстонский личный идентификационный код в пункте приема беженцев или в службе Департамента полиции и пограничной охраны (PPA).

Также для украинцев назначают социальные выплаты, но текущий размер нужно уточнять непосредственно по прибытии в страну.

Кроме выплат, для украинцев, спасающихся от войны, в Эстонии предусмотрено:

определение места размещения и транспорт к нему

трехразовое питание в месте размещения

оформление карты для бесплатного проезда в общественном транспорте (действительна в автобусах, трамваях, троллейбусах и поездах страны)

регистрация при необходимости в детском саду и школе

экспресс-тестирование на Covid-19

обеспечение предметами первой необходимости

предоставление информации о возможностях получения социальной помощи

Пункты приема беженцев

Tallinn: Niine 2: +372 600 0677

Pärnu: Pikk 18 - +372 5349 9911

Tartu: Riia 179a - +372 53 770 588

За помощью можно обратиться на сайте pagulasabi.ee.

Совет беженцев Эстонии в Таллинне также предоставляет консультацию и помощь по адресу: улица Лиивалайя, 28; телефон: +372 58811311.