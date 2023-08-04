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У ресторані в Чехії офіціант увімкнув гімн РФ українській біженці: історія закінчилася скандально (відео)

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Чехія, П'ятниця 04 серпня 2023 10:34
У ресторані в Чехії офіціант увімкнув гімн РФ українській біженці: історія закінчилася скандально (відео) Чеський офіціант вирішив познущатися з українки (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

В одному з ресторанів неподалік Праги офіціант вирішив насміхатися з української біженки. Після того, як жінка зробила замовлення, у закладі почав лунати гімн Росії та звук сирени.

Про це українка Олеся Кошілка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Деталі інциденту

Українська біженка Олеся Кошілка разом із подругою в Чехії вирішили пообідати в ресторані "CottonClub Brandýs" в місті Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав.

Коли жінки зробили замовлення, Олеся запитала, чи є в закладі Wi-Fi. На це офіціант відповів, що є тільки російський. Українка вирішила, що її прийняли за росіянку.

За п'ять хвилин після цього заграв гімн Росії.

"Я не розумію, що відбувається, заходжу всередину і кажу: "Це гімн Росії?". На що відповідають: "Так". Я кажу, що я українка. На що мені відповідають: "І що?", починають сміятися і включають звук сирени", - розповіла Олеся в коментарі Радіо Свобода.

@meilleeur_

2.8: Прийшовши в ресторан пообідати, ми сіли за столик і я попросила пароль від Wi-Fi. Скорше всього офіціант почув акцент та посміявся сказавши, що Інтернет є тільки російський. Ми не звернули увагу і чекали своє замовлення. Через 5 хвилин вони включили гімн росії. Ми зайшли всередину і спитали: «Це гімн росії?», на що нам відповіли «так». Сказавши, що я українка нам відповіли: «і цо?», посміялись та ввімкнули звук сирени. 3.8: Адміністрація закладу вибачилася перед нами, а також звільнила офіціанта-ініціатора. Прошу не писати відгуки на інші заклади з такою ж назвою, цим ви псуєте репутацію закладів, які тут ні до чого

оригинальный звук - Olesya Koshilka

Відео жінки в соціальних мережах набрало понад мільйон переглядів і майже 90 000 коментарів, здебільшого гнівних:

  • "Сьогодні ми, завтра вони. Не звертайте уваги".
  • "Своїм ти будеш тільки в Україні".
  • "Мені гріє душу наш народ. Приємно, що відреагували на ситуацію".
  • "Сумно, що деякі люди нас не зрозуміли, що ми захищаємо свою державу".
  • "Людина зробила бізнес, а офіціанти знищили репутацію цього ресторану".

До того ж українці почали писати негативні відгуки на сторінках ресторану. Оцінка закладу на Google Maps різко впала до 1,1 бала.

Чим закінчився скандал

Керівництво закладу стало на бік українок і перепросило перед ними, а самого офіціанта - звільнили.

"Від імені керівництва CottonClub Brandýs ми хочемо повідомити, що не згодні з політичними поглядами наших співробітників і відмежовуємося від них. Після інциденту в нашому ресторані керівництво компанії вирішило звільнити ініціатора, тому він більше не є нашим співробітником. Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України", - написали вони на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні оцінка ресторану знову становить 4,2 бала, а відгуки українців, вочевидь, видалили. Проте деякі все ще можна знайти.

У ресторані в Чехії офіціант увімкнув гімн РФ українській біженці: історія закінчилася скандально (відео)

Відгуки українців ресторан у Празі вирішив видалити, але одиниці все ще залишилися (скриншот: Styler)

Раніше ми розповідали про те, що в Туреччині охоронці побили росіян стільцями.

А ще повідомляли про те, що німецьке видання звільнило українську журналістку під час декрету.

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Чехія