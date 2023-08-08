Для біженців в Естонії зробили важливу заяву: що потрібно знати українцям

Після повномасштабного вторгнення Росії багато країн Європи стали прихистком для українців. Сьогодні наші громадяни є однією з найбільших національних меншин Естонії та становлять 22 000 осіб. Естонський уряд надає широку допомогу українцям, але разом із тим вони повинні дослухатися до законів країни.

Про що нагадали українцям в Естонії

В Естонії всі діти віком до 17 років повинні бути зарахованими на навчання до закладів здобуття основної освіти та відвідувати школи.

Таке правило стосується здебільшого учнів усіх класів, крім 11-х.

Проте якщо дитина вчиться дистанційно в українській школі, то спільно зі закладом освіти для нього повинен бути складений індивідуальний навчальний план. До того ж дитина повинна розуміти, які зі здобутих в українській школі знань можуть бути враховані в естонській програмі.

Стосовно випускних класів, то ситуація інакша.

"Вони не повинні бути у списку естонських шкіл, оскільки гімназійна освіта в Естонії поки не є обов'язковою, і такі учні можуть без обмежень здобувати освіту в школах України, навчаючись дистанційно", - повідомили в міністерстві.

Як Естонія допомагає Україні

Естонія приймає дітей з України, навіть якщо в них немає проїзних документів чи тих, що засвідчують особу. Після в'їзду в країну їхні батьки повинні звернутися в Посольство України в Естонії для внесення даних дитини в паспорт одного з батьків чи видачі сертифікату з особистими даними дитини.

Перш ніж подавати заяву на допомогу потрібно запросити тимчасовий захист, отримати посвідку на проживання та естонський особистий ідентифікаційний код в пункті прийому біженців або в службі Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA).

Також для українців призначають соціальні виплати, але поточний розмір потрібно уточнювати безпосередньо після прибуття до країни.

Крім виплат, для українців, які рятуються від війни, в Естонії передбачено:

визначення місця розміщення і транспорт до нього

триразове харчування в місці розміщення

оформлення карти для безкоштовного проїзду в громадському транспорті (дійсна в автобусах, трамваях, тролейбусах і поїздах країни)

реєстрація при необхідності в дитячому садку і школі

експрес-тестування на Covid-19

забезпечення предметами першої необхідності

надання інформації про можливості отримання соціальної допомоги

Пункти прийому біженців

Tallinn: Niine 2: +372 600 0677

Pärnu: Pikk 18 - +372 5349 9911

Tartu: Riia 179a - +372 53 770 588

За допомогою можна звернутися на сайті pagulasabi.ee.

Рада біженців Естонії в Таллінні також надає консультацію і допомогу за адресою: вулиця Ліівалайя, 28; телефон: + 372 58811311.