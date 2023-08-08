Для беженцев в Эстонии сделали важное заявление: что нужно знать украинцам
После полномасштабного вторжения России многие страны Европы стали убежищем для украинцев. Сегодня наши граждане являются одним из крупнейших национальных меньшинств в Эстонии и составляют 22 000 человек. Эстонское правительство оказывает широкую помощь украинцам, но вместе с тем они должны прислушиваться к законам страны.
Об одном из таких обязательств пишет эстонское издание ERR.
О чем напомнили украинцам в Эстонии
В Эстонии все дети младше 17 лет должны быть зачислены на обучение в учебные заведения и посещать школы.
Такое правило касается в большинстве своем учеников всех классов, кроме 11-х.
Но если ребенок учится дистанционно в украинской школе, то совместно с учебным заведением для него должен быть составлен индивидуальный учебный план. К тому же ребенок должен понимать, какие из полученных в школе знаний могут быть учтены в эстонской программе.
Что касается выпускных классов, то ситуация другая.
"Они не должны быть в списке эстонских школ, поскольку гимназическое образование в Эстонии пока не обязательно, и такие ученики могут без ограничений получать образование в школах Украины, учась дистанционно", - сообщили в министерстве.
Как Эстония помогает Украине
Эстония принимает детей из Украины, даже если у них нет проездных документов или удостоверяющих личность. После въезда в страну их родители должны обратиться в Посольство Украины в Эстонии для внесения данных ребенка в паспорт родителя или выдачи сертификата с личными данными ребенка.
Прежде чем подавать заявление на помощь, необходимо запросить временную защиту, получить вид на жительство и эстонский личный идентификационный код в пункте приема беженцев или в службе Департамента полиции и пограничной охраны (PPA).
Также для украинцев назначают социальные выплаты, но текущий размер нужно уточнять непосредственно по прибытии в страну.
Кроме выплат, для украинцев, спасающихся от войны, в Эстонии предусмотрено:
- определение места размещения и транспорт к нему
- трехразовое питание в месте размещения
- оформление карты для бесплатного проезда в общественном транспорте (действительна в автобусах, трамваях, троллейбусах и поездах страны)
- регистрация при необходимости в детском саду и школе
- экспресс-тестирование на Covid-19
- обеспечение предметами первой необходимости
- предоставление информации о возможностях получения социальной помощи
Пункты приема беженцев
- Tallinn: Niine 2: +372 600 0677
- Pärnu: Pikk 18 - +372 5349 9911
- Tartu: Riia 179a - +372 53 770 588
За помощью можно обратиться на сайте pagulasabi.ee.
Совет беженцев Эстонии в Таллинне также предоставляет консультацию и помощь по адресу: улица Лиивалайя, 28; телефон: +372 58811311.
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