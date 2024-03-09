Бійці Третьої штурмової зачитали вірш Шевченка просто на позиціях: потужне відео

До 210-ї річниці з дня народження письменника Тараса Шевченка бійці Третьої окремої штурмової бригади підготували потужне відео. Захисники України зачитали рядки з його віршів, просто на позиціях та зі зброєю в руках.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з TikTok 3-ї штурмової.
Так, бійці вирішили прочитати вірш "До Основ'яненка". Військові нагадали про потужні рядки, які нині набули нових сенсів:
"Тілько ворог, що сміється...
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине -
Слава не поляже.
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!".
При цьому на початку відео було показано зруйнований будинок, у якому крізь вікно без скла видно портрет Шевченка.
@ab3_army До 210-ої річниці народження Тараса Григоровича Шевченка від бійців 3 ОШБр #третяштурмовабригада #3штурмовабригада #3ошбр #зсу # #військові #тарасшевченко оригінальний звук - 3 окрема штурмова бригада
Потужне відео вразило коментаторів. Вони пишуть:
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про 5 найвідоміших картин Шевченка.
Окрім цього, раніше вже стало відомо, що боєць з "Вовків Да Вінчі" сказав, до чого потрібно готуватися усім цивільним.