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Бойцы Третьей штурмовой зачитали стих Шевченко прямо на позициях: мощное видео

Комментаторы поблагодарили военных за то, что они делают (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

К 210-й годовщине со дня рождения писателя Тараса Шевченко бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады подготовили мощное видео. Защитники Украины зачитали строчки из его стихов, прямо на позициях и с оружием в руках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из TikTok 3-й штурмовой.

Военные зачитали стихотворение Шевченко

Так, бойцы решили прочесть стихотворение "К Основьяненко". Военные напомнили о мощных строках, которые теперь приобрели новые смыслы:

"Тілько ворог, що сміється...

Смійся, лютий враже!

Та не дуже, бо все гине -

Слава не поляже.

Не поляже, а розкаже,

Що діялось в світі,

Чия правда, чия кривда

І чиї ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава,

Слава України!".

При этом в начале видео было показано разрушенное здание, в котором сквозь окно без стекол виден портрет Шевченко.

@ab3_army До 210-ої річниці народження Тараса Григоровича Шевченка від бійців 3 ОШБр #третяштурмовабригада #3штурмовабригада #3ошбр #зсу # #військові #тарасшевченко оригінальний звук - 3 окрема штурмова бригада

 

Как реагирует сеть

Мощное видео поразило комментаторов. Они пишут:

  • "Вы лучшие. Спасибо за защиту. Добро непобедимое"
  • "Берегите себя, возвращайтесь домой, благодарим вас, родные"
  • "Боритесь - поборете, а мы поможем, чем сможем. Аж мурашки по коже"
  • "Пусть вас хранит Бог и сила рода украинского, пророка нашего, Тараса великого! Слава ВСУ!"
  • "Пусть Бог вам помогает, наши Титаны. Слава, честь вам, наши Герои".

Напомним, недавно мы рассказывали о 5 самых известных картинах Шевченко.

Кроме того, ранее уже стало известно, что боец из "Волков Да Винчи" сказал, к чему нужно готовиться всем гражданским.

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Вооруженные силы УкраиныТарас Шевченко