Бойцы Третьей штурмовой зачитали стих Шевченко прямо на позициях: мощное видео

Комментаторы поблагодарили военных за то, что они делают (коллаж: РБК-Украина)

К 210-й годовщине со дня рождения писателя Тараса Шевченко бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады подготовили мощное видео. Защитники Украины зачитали строчки из его стихов, прямо на позициях и с оружием в руках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из TikTok 3-й штурмовой.