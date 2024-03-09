Бойцы Третьей штурмовой зачитали стих Шевченко прямо на позициях: мощное видео
К 210-й годовщине со дня рождения писателя Тараса Шевченко бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады подготовили мощное видео. Защитники Украины зачитали строчки из его стихов, прямо на позициях и с оружием в руках.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из TikTok 3-й штурмовой.
Военные зачитали стихотворение Шевченко
Так, бойцы решили прочесть стихотворение "К Основьяненко". Военные напомнили о мощных строках, которые теперь приобрели новые смыслы:
"Тілько ворог, що сміється...
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине -
Слава не поляже.
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!".
При этом в начале видео было показано разрушенное здание, в котором сквозь окно без стекол виден портрет Шевченко.
@ab3_army До 210-ої річниці народження Тараса Григоровича Шевченка від бійців 3 ОШБр #третяштурмовабригада #3штурмовабригада #3ошбр #зсу # #військові #тарасшевченко оригінальний звук - 3 окрема штурмова бригада
Как реагирует сеть
Мощное видео поразило комментаторов. Они пишут:
- "Вы лучшие. Спасибо за защиту. Добро непобедимое"
- "Берегите себя, возвращайтесь домой, благодарим вас, родные"
- "Боритесь - поборете, а мы поможем, чем сможем. Аж мурашки по коже"
- "Пусть вас хранит Бог и сила рода украинского, пророка нашего, Тараса великого! Слава ВСУ!"
- "Пусть Бог вам помогает, наши Титаны. Слава, честь вам, наши Герои".
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