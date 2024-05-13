Битва за світло: Усик просить світ допомогти захистити українську енергосистему

"Це атаки, скеровані проти людей, проти їхньої безпеки і безпеки держави. Мене це торкається особисто, бо там мій дім і моя родина, яка теж під загрозою. Я вдячний простим енергетикам, які зараз відновлюють зруйновану інфраструктуру за їх роботу", - наголосив Олександр Усик.

Він пообіцяв докласти максимум зусиль, аби підтримати енергетиків і допомогти їм забезпечити українців світлом та теплом взимку.

"Якщо я можу чимось допомогти моїм співвітчизникам, щоб вони не сиділи зимою без світла, тепла і води, якщо я можу звернути увагу світу на цю загрозу, я обов’язково це зроблю. Слава богу за все та слава Україні", - зазначив боксер.

Нагадаємо, компанія ДТЕК Ріната Ахметова та боксер Олександр Усик запустили спільну кампанію "Битва за світло", мета якої привернути увагу світу на критичне становище української енергосистеми внаслідок російських ракетних атак і залучити додаткову допомогу міжнародних партнерів для її захисту та відновлення.

Мова зокрема йде про поставку запасних комплектуючих для всіх енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, та додаткових систем ППО для України.

Кампанія стартувала напередодні бою Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.

Наприкінці квітня об'єднавчий поєдинок отримав транслятора в Україні. Права на показ битви чемпіонів отримала платформа MEGOGO. Перегляд бою Усика проти Ф'юрі буде платним.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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