"Биток", как в маршрутке: Укрзализныця влипла в новый скандал

Укрзализныця угодила в очередной скандал (Коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця снова отличилась сервисом в поездах

Укрзализныця продолжает огорчать украинцев своим уровнем сервиса, несмотря на поднятие цен на билеты для пассажиров. На этот раз люди пожаловались на поездку в экспрессе Киев-аэропорт "Борисполь". Свой опыт поездки описала Анна Борщевская на Facebook-странице. Дело в том, что в поезде всего один вагон и люди просто не могут в нем поместиться.

"Опыт поездки на поезде Киев - аэропорт Борисполь - это просто жесть. Очередь, толпа, "биток", как в маршрутке ... просто стыдно в очередной раз за Укрзализныця - Ukrzaliznytsia. Я не знаю, как объяснить озадаченным иностранцам, почему airport express состоит из одного вагона, в который надо заходить с боем. Я не знаю, как себе это объяснить" , - написала Анна.

В поезде битком людей (facebook.com/anna.borshchevska)

Пользователи сети отреагировали на пост Анны в комментариях. Люди не считают, что в этом нужно искать "зраду".

Можно обьяснить так: еще год назад этих поездов вообще не было.

В смысле, зрада, конечно, но ведь есть еще обьективная реальность, автобусы и такси.

У нас с аэропорта трамвай ходит , но вагонов побольше , очень удобно и вагоны всегда забиты .

Скриншот комментариев (facebook.com/anna.borshchevska)