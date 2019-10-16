"Биток", як у маршрутці: Укрзалізниця влипла в новий скандал

Укрзалізниця потрапила у черговий скандал (Колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця знову відзначилася сервісом в поїздах

Укрзализныця продовжує засмучувати українців своїм рівнем сервісу, незважаючи на підняття цін на квитки для пасажирів. На цей раз люди поскаржилися на поїздку в експресі Київ-аеропорт "Бориспіль". Свій досвід поїздки описала Анна Борщевська на Facebook-сторінці. Справа в тому, що в поїзді всього один вагон і люди просто не можуть в ньому поміститися.

"Досвід поїздки на поїзді Київ - аеропорт Бориспіль - це просто жесть. Черга, натовп, "биток", як в маршрутці ... просто соромно в черговий раз за Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia. Я не знаю, як пояснити спантеличеним іноземцям, чому airport express складається з одного вагона, у який треба заходити з боєм. Я не знаю, як собі це пояснити" , - написала Анна.

В поїзді битком людей (facebook.com/anna.borshchevska)

Користувачі мережі відреагували на пост Анни в коментарях. Люди не вважають, що в цьому потрібно шукати "зраду".

Можна пояснити так: ще рік тому цих поїздів взагалі не було.

У сенсі, зрада, звичайно, але ж є ще об'єктивна реальність, автобуси і таксі.

У нас з аеропорту трамвай ходить, але вагонів побільше, дуже зручно і вагони завжди забиті.

Скріншот коментарів (facebook.com/anna.borshchevska)