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"Биток", як у маршрутці: Укрзалізниця влипла в новий скандал

STYLERЖиття    16.10.2019 - 15:36
"Биток", як у маршрутці: Укрзалізниця влипла в новий скандал
Укрзалізниця потрапила у черговий скандал (Колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця знову відзначилася сервісом в поїздах

Укрзализныця продовжує засмучувати українців своїм рівнем сервісу, незважаючи на підняття цін на квитки для пасажирів. На цей раз люди поскаржилися на поїздку в експресі Київ-аеропорт "Бориспіль". Свій досвід поїздки описала Анна Борщевська на Facebook-сторінці. Справа в тому, що в поїзді всього один вагон і люди просто не можуть в ньому поміститися.

"Досвід поїздки на поїзді Київ - аеропорт Бориспіль - це просто жесть. Черга, натовп, "биток", як в маршрутці ... просто соромно в черговий раз за Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia. Я не знаю, як пояснити спантеличеним іноземцям, чому airport express складається з одного вагона, у який треба заходити з боєм. Я не знаю, як собі це пояснити" , - написала Анна.

&quot;Биток&quot;, як у маршрутці: Укрзалізниця влипла в новий скандал

В поїзді битком людей (facebook.com/anna.borshchevska)

Користувачі мережі відреагували на пост Анни в коментарях. Люди не вважають, що в цьому потрібно шукати "зраду".

  • Можна пояснити так: ще рік тому цих поїздів взагалі не було.
  • У сенсі, зрада, звичайно, але ж є ще об'єктивна реальність, автобуси і таксі.
  • У нас з аеропорту трамвай ходить, але вагонів побільше, дуже зручно і вагони завжди забиті.

&quot;Биток&quot;, як у маршрутці: Укрзалізниця влипла в новий скандал

Скріншот коментарів (facebook.com/anna.borshchevska)

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