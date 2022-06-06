Бисквит в мультиварке, который получается всегда: секрет известного кулинара

Ингредиенты на форму 22 см:

яйца - 5 шт.

соль - щепотка

сахар-180 г

ванильный сахар - 1 пакетик

мука - 140 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Пошаговое приготовление торта

Подготовьте чашку мультиварки: выстелите дно пергаментам, а бока промажьте сливочным маслом.

Отделите белки от желтков. К белкам добавьте щепотку соли и взбейте их до образования пены. Как только образуется легкая пена, по ложке добавляйте сахар, пока не образуется густая пышная масса.

Взбивайте 5-7 минут на средней скорости. По одному добавляйте желтки. В конце добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте на низких оборотах миксера или лопаткой.

Выложите нашу массу в подготовленную чашку мультиварки и запекайте в режиме выпечка (время зависит от мультиварки).

Выньте бисквит и охладите его на решетке. Далее можете украшать его на ваш вкус.