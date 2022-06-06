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Бісквіт в мультиварці, який виходить завжди: секрет відомої кулінарки

Колаж РБК-Україна: Бісквіт в мультиварці за рецептом Лілії Цвіт
Автор: Світлана Мащенко

Справжній бісквіт має бути високим, пишним і пружним. Багато хто наважується спекти таке тісто без розпушувача, але можна й перестрахуватися - тоді наша випічка вже точно не впаде. А ще його можна запросто спекти в мультиварці!

Рецептом поділилася українська кулінар з Дрогобича Лілія Цвіт.

Інгредієнти на форму 22 см:

  • яйця - 5 шт.
  • сіль - щіпка
  • цукор - 180 г
  • ванільний цукор - 1 пакетик
  • борошно - 140 г
  • розпушувач - 1 ч. л.

Покрокове приготування торта

Підготуйте чашку мультиварки: вистеліть дно пергаментам, а боки промажте вершковим маслом.

Відділіть білки від жовтків. До білків додайте дрібку солі і збийте їх до утворення піни. Як тільки утвориться легка піна, по ложці додавайте цукор, поки не утвориться густа пишна маса.

Збивайте 5-7 хвилин на середній швидкості. По одному додавайте жовтки. Наприкінці додайте борошно і розпушувач. Перемішуйте на низьких обертах міксера або лопаткою.

Викладіть нашу масу у підготовлену чашку мультиварки і запікайте у режимі випічка (час залежить від мультиварки).

Вийміть бісквіт і охолодіть його на решітці. Далі можете прикрашати його на ваш смак.

Раніше Лілія розповіла, як приготувати смачну піцу на тонкому тісті - таку, як подають в піцерії.

Також ми писали про рецепт українських манників з кисломолочним сиром.

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