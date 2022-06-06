Бисквит в мультиварке, который получается всегда: секрет известного кулинара
Настоящий бисквит должен быть высоким, пышным и упругим. Многие решаются приготовить такое тесто без разрыхлителя, но можно и перестраховаться - тогда наша выпечка уж точно не упадет. А еще его можно запросто испечь в мультиварке!
Рецептом поделилась украинская кулинар из Дрогобыча Лилия Цвит.
Ингредиенты на форму 22 см:
- яйца - 5 шт.
- соль - щепотка
- сахар-180 г
- ванильный сахар - 1 пакетик
- мука - 140 г
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
Пошаговое приготовление торта
Подготовьте чашку мультиварки: выстелите дно пергаментам, а бока промажьте сливочным маслом.
Отделите белки от желтков. К белкам добавьте щепотку соли и взбейте их до образования пены. Как только образуется легкая пена, по ложке добавляйте сахар, пока не образуется густая пышная масса.
Взбивайте 5-7 минут на средней скорости. По одному добавляйте желтки. В конце добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте на низких оборотах миксера или лопаткой.
Выложите нашу массу в подготовленную чашку мультиварки и запекайте в режиме выпечка (время зависит от мультиварки).
Выньте бисквит и охладите его на решетке. Далее можете украшать его на ваш вкус.
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