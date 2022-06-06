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Бисквит в мультиварке, который получается всегда: секрет известного кулинара

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 17:30
Бисквит в мультиварке, который получается всегда: секрет известного кулинара Коллаж РБК-Украина: бисквит в мультиварке по рецепту Лилии Цвит
Автор: Светлана Мащенко

Настоящий бисквит должен быть высоким, пышным и упругим. Многие решаются приготовить такое тесто без разрыхлителя, но можно и перестраховаться - тогда наша выпечка уж точно не упадет. А еще его можно запросто испечь в мультиварке!

Рецептом поделилась украинская кулинар из Дрогобыча Лилия Цвит.

Ингредиенты на форму 22 см:

  • яйца - 5 шт.
  • соль - щепотка
  • сахар-180 г
  • ванильный сахар - 1 пакетик
  • мука - 140 г
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.

Пошаговое приготовление торта

Подготовьте чашку мультиварки: выстелите дно пергаментам, а бока промажьте сливочным маслом.

Отделите белки от желтков. К белкам добавьте щепотку соли и взбейте их до образования пены. Как только образуется легкая пена, по ложке добавляйте сахар, пока не образуется густая пышная масса.

Взбивайте 5-7 минут на средней скорости. По одному добавляйте желтки. В конце добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте на низких оборотах миксера или лопаткой.

Выложите нашу массу в подготовленную чашку мультиварки и запекайте в режиме выпечка (время зависит от мультиварки).

Выньте бисквит и охладите его на решетке. Далее можете украшать его на ваш вкус.

Ранее Лилия рассказала, как приготовить вкусную пиццу на тонком тесте - такую, как подают в пиццерии.

Также мы писали про рецепт украинских манников с кисломолочным творогом.

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