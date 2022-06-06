Бісквіт в мультиварці, який виходить завжди: секрет відомої кулінарки

Справжній бісквіт має бути високим, пишним і пружним. Багато хто наважується спекти таке тісто без розпушувача, але можна й перестрахуватися - тоді наша випічка вже точно не впаде. А ще його можна запросто спекти в мультиварці!

Інгредієнти на форму 22 см:

яйця - 5 шт.

сіль - щіпка

цукор - 180 г

ванільний цукор - 1 пакетик

борошно - 140 г

розпушувач - 1 ч. л.

Покрокове приготування торта

Підготуйте чашку мультиварки: вистеліть дно пергаментам, а боки промажте вершковим маслом.

Відділіть білки від жовтків. До білків додайте дрібку солі і збийте їх до утворення піни. Як тільки утвориться легка піна, по ложці додавайте цукор, поки не утвориться густа пишна маса.

Збивайте 5-7 хвилин на середній швидкості. По одному додавайте жовтки. Наприкінці додайте борошно і розпушувач. Перемішуйте на низьких обертах міксера або лопаткою.

Викладіть нашу масу у підготовлену чашку мультиварки і запікайте у режимі випічка (час залежить від мультиварки).

Вийміть бісквіт і охолодіть його на решітці. Далі можете прикрашати його на ваш смак.