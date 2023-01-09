Бісквіт, який завжди виходить: маловідомий "американський" рецепт

В чому особливість рецепту

Такий бісквіт готується на гарячому молоці, тож його можна назвати заварним. Таким заварним методом можна готувати не тільки ванільний бісквіт. А й шоколадний, фісташковий, кокосовий...

Інгредієнти для кокосового бісквіту:

Яйця - 4 шт.

Цукор - 220 г

Вершкове масло - 80 г

Молоко - 160 г

Борошно - 240 г

Кокосова стружка - 40 г

Розпушувач - 2 ч. л.

Екстракт ванілі

Дрібка солі

Покрокове приготування

Всипте в ковшик з товстим дном кокосову стружку, залийте молоком і додайте екстракт ванілі. Поставте ковшик на невеликий вогонь і підігрійте на невеликому вогні. Стружка майже одразу набухне, залиште її на півгодини.

Яйця для збивання мають бути кімнатної температури, дістаньте їх заздалегідь. Просійте борошно з розпушувачем.

Відкиньте кокосову стружку на сито і вичавіть з неї все ароматизоване молоко. Влийте збагачене кокосом молоко в сотейник і додайте туди звичайного молока до норми (щоб було 160 грамів).

Додайте до молока масло і поставте підігріватися до закипання.

Збийте яйця з дрібкою солі і цукром до пишності і посвітління. Поставте духовку розігріватися до 165 градусів.

Обережно змішайте на мінімальній швидкості яйця з борошном в три підходи. Між ними додайте нагріте з маслом молоко. Важливо не забити тісто, щоб не втратити повітряність.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці. Перші 20 хвилин випікання відчиняти духовку не можна. Час випікання - близько 50 хвилин (орієнтуйтеся на свою духовку).

Охолодіть бісквіт на решітці і вийміть з форми. Огорніть його харчовою плівкою і поставте на ніч, щоб він стабілізувався.