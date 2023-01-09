Бисквит, который всегда получается: малоизвестный "американский" рецепт

Бисквит готовится из простых ингредиентов, но не всегда удается сохранить его пышность при выпекании. Предлагаем попробовать новый необычный рецепт, по которому готовят американские кондитеры.
Рецептом в YouTube поделилась кондитер Юлия Беляева.
Такой бисквит готовится на горячем молоке, поэтому его можно назвать заварным. Таким заварным методом можно готовить не только ванильный бисквит. А и шоколадный, фисташковый, кокосовый...
Всыпьте в ковшик с толстым дном кокосовую стружку, залейте молоком и добавьте экстракт ванили. Поставьте ковшик на маленький огонь и подогрейте на маленьком огне. Стружка почти сразу набухнет, оставьте ее на полчаса.
Яйца для взбивания должны быть комнатной температуры, достаньте их заранее. Просейте муку с разрыхлителем.
Откиньте кокосовую стружку на сито и выдавите из нее все ароматизированное молоко. Влейте обогащенное кокосом молоко в сотейник и добавьте туда обыкновенного молока до нормы (чтобы было 160 граммов).
Добавьте к молоку масло и поставьте подогреваться до закипания.
Взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром до пышности и посветления. Поставьте духовку разогреваться до 165 градусов.
Осторожно смешайте на минимальной скорости яйца с мукой в три подхода. Между ними добавьте нагретое с маслом молоко. Важно не "забить" тесто, чтобы не потерять воздушность.
Выпекайте в заранее разогретой духовке. Первые 20 минут выпечки открывать духовку нельзя. Время выпекания – около 50 минут (ориентируйтесь на свою духовку).
Охладите бисквит на решетке и извлеките из формы. Закутайте его пищевой пленкой и поставьте на ночь, чтобы он стабилизировался.
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