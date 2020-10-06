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Разъяренные киргизы привязали к дереву чиновника и участкового: видео самосуда

Автор: Styler

Люди говорят, что председатель села и участковый им угрожали

В Бишкеке, Киргизия, минувшей ночью произошли беспорядки из-за итогов выборов. Практически по всей стране прошла волна протестов. В селах тоже не все было спокойно. Так жители села Кум Добо привязали к дереву председателя села и участкового.

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Люди были недовольны тем, что эти двое начали стрелять из ружья, когда сельчане решили с ними поговорить. Об этом сообщает информационное агентство "24.kg".

Видео инцидента опубликовали в сети.

Стоит отметить, что во время акции протеста в Бишкеке пострадали 686 человек, из которых 521 человека отправили на амбулаторное лечение. 164 пострадавших госпитализировали с различными травмами, из них 7 пострадавших находятся в реанимации. Кроме того, молодой парень 2001 года рождения от полученных травм скончался.

Напомним, часть силовиков перешла на сторону протестующих в Бишкеке. Этот момент попал на видео.

После столкновений с силовиками мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Ранее главы трех регионов страны - Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей - также подали в отставку.

Отметим, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что минувшей ночью была совершена попытка незаконно захватить государственную власть. По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь по протестующим.

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