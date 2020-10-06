Розлючені киргизи прив'язали до дерева чиновника і дільничного: відео самосуду

В Бішкеку, Киргизстан, минулої ночі сталися заворушення через підсумки виборів. Практично по всій країні пройшла хвиля протестів. У селах теж не все було спокійно. Так жителі села Кум Добо прив'язали до дерева голову села і дільничного.

Люди були незадоволені тим, що ці двоє почали стріляти з рушниці, коли селяни вирішили з ними поговорити. Про це повідомляє інформаційне агентство "24.kg".

Відео інциденту опублікували в мережі.

Варто зазначити, що під час акції протесту в Бішкеку постраждали 686 осіб, з яких 521 людини відправили на амбулаторне лікування. 164 потерпілих госпіталізували з різними травмами, з них 7 потерпілих перебувають у реанімації. Крім того, молодий хлопець 2001 року народження від отриманих травм помер.

Нагадаємо, частина силовиків перейшла на бік протестувальників в Бішкеку. Цей момент потрапив на відео.

Після зіткнень з силовиками мер Бішкека Азіз Суракматов подав у відставку за власним бажанням. Раніше глави трьох регіонів країни - Іссик-Кульської, Наринської і Таласької областей - також подали у відставку.

Зазначимо, що президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив, що минулої ночі була здійснена спроба незаконно захопити державну владу. За його словами, він наказав силовикам не відкривати вогонь по протестувальниках.