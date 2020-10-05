Часть силовиков перешла на сторону протестующих: видео протестов в Кыргызстане

Протесты в Бишкеке (фото: twitter.com/_24_kg)

В Кыргызстане некоторые силовики перешли на строну протестующих

В столице Кыргызстана Бишкеке проходят массовые акции протеста. Митингующие протестуют против итогов парламентских выборов, которые прошли в воскресенье, 4 октября.

Акции протеста начались 4 октября после закрытия участков и оглашения предварительных результатов голосования.

Разгон митинга в Бишкеке. Протестующие сожгли машину Патрульной службы милиции https://t.co/KZjzJH6pEm pic.twitter.com/SpadRuXzyv — ИА 24.kg (@_24_kg) October 5, 2020

Представители 10 из 12 проигравших партий недовольны результатами выборов и требуют их отменить. Так же недоверие к результатам голосования высказал кандидат прошедшей провластной партии "Мекеним Кыргызстан" Искендер Матраимов. Он заявил, что выборы были грязными.

Разгон митинга в Бишкеке. Толпа напала на сотрудника милиции https://t.co/XN7bz8v6nS pic.twitter.com/BcMzzXwU1i — ИА 24.kg (@_24_kg) October 5, 2020

После окончания митинга протестующие попытались взять штурмом ворота Белого дома. Силовики против них применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Митингующие в свою очередь начали разбирать брусчатку, и бросать камни в силовиков. Также появились кадры, на которых видно, как часть силовиков в Бишкеке перешла на сторону протестующих.

Из-за протестов президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назначил экстренную встречу во вторник, 6 октября, в 11:00 с лидерами всех 16-ти партий, которые приняли участие в парламентских выборах.

Стоит отметить, что после разгона протестов в Бишкеке есть раненые с обеих сторон.