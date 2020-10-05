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Часть силовиков перешла на сторону протестующих: видео протестов в Кыргызстане

Бишкек, Понедельник 05 октября 2020 21:32
Часть силовиков перешла на сторону протестующих: видео протестов в Кыргызстане
Протесты в Бишкеке (фото: twitter.com/_24_kg)
Автор: Styler

В Кыргызстане некоторые силовики перешли на строну протестующих

В столице Кыргызстана Бишкеке проходят массовые акции протеста. Митингующие протестуют против итогов парламентских выборов, которые прошли в воскресенье, 4 октября.

Акции протеста начались 4 октября после закрытия участков и оглашения предварительных результатов голосования.

Представители 10 из 12 проигравших партий недовольны результатами выборов и требуют их отменить. Так же недоверие к результатам голосования высказал кандидат прошедшей провластной партии "Мекеним Кыргызстан" Искендер Матраимов. Он заявил, что выборы были грязными.

После окончания митинга протестующие попытались взять штурмом ворота Белого дома. Силовики против них применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Митингующие в свою очередь начали разбирать брусчатку, и бросать камни в силовиков. Также появились кадры, на которых видно, как часть силовиков в Бишкеке перешла на сторону протестующих.

Из-за протестов президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назначил экстренную встречу во вторник, 6 октября, в 11:00 с лидерами всех 16-ти партий, которые приняли участие в парламентских выборах.

Стоит отметить, что после разгона протестов в Бишкеке есть раненые с обеих сторон.

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