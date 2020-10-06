ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Бишкеке на акции протеста пострадали более 680 человек

Бишкек, Вторник 06 октября 2020 15:31
В Бишкеке на акции протеста пострадали более 680 человек
Фото: пострадавший в результате протестов (facebook.com/minzdravKR)
Автор: РБК-Украина

В ходе акции протеста в Бишкеке пострадали 686 человек. Из них 521 человека отправили на амбулаторное лечение.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.

164 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 7 пострадавших находятся в реанимации, один мужчина 2001 года рождения скончался.

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 313 пострадавших, из них 75 госпитализированы, трое в реанимации.

В Национальный госпиталь поступило 215 пострадавших, из них 58 госпитализированы, четверо в реанимации.

В Городскую клиническую больницу № 1 поступило 30 пострадавших, из них семеро госпитализированы.

В Чуйскую областную больницу поступило 113 человек, из них 102 отправлены на амбулаторное лечение, 11 госпитализированы.

В Национальный хирургический центр поступило 15 пациентов, из них двое амбулаторно, 13 госпитализированы.

Напомним, 5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.

Кроме того, протестующие в Бишкеке бросили в силовиков "коктейль Молотова". Также митингующие угнали пожарную машину.

Протестующие также напали на четыре бригады скорой помощи, одного из фельдшеров госпитализировали.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия БишкекКиргизияпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь