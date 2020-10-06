В Бишкеке на акции протеста пострадали более 680 человек

Фото: пострадавший в результате протестов (facebook.com/minzdravKR)

В ходе акции протеста в Бишкеке пострадали 686 человек. Из них 521 человека отправили на амбулаторное лечение.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.

164 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 7 пострадавших находятся в реанимации, один мужчина 2001 года рождения скончался.

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 313 пострадавших, из них 75 госпитализированы, трое в реанимации.

В Национальный госпиталь поступило 215 пострадавших, из них 58 госпитализированы, четверо в реанимации.

В Городскую клиническую больницу № 1 поступило 30 пострадавших, из них семеро госпитализированы.

В Чуйскую областную больницу поступило 113 человек, из них 102 отправлены на амбулаторное лечение, 11 госпитализированы.

В Национальный хирургический центр поступило 15 пациентов, из них двое амбулаторно, 13 госпитализированы.

Напомним, 5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.

Кроме того, протестующие в Бишкеке бросили в силовиков "коктейль Молотова". Также митингующие угнали пожарную машину.

Протестующие также напали на четыре бригады скорой помощи, одного из фельдшеров госпитализировали.