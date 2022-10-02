Беляши с мясом "как на базаре": рецепт культовых пирожков на жидком тесте
"Базарные" беляши с мясом – вкусная уличная еда, которая не может оставить равнодушным никого. Приготовьте такую культовую еду дома и угостите семью – они гарантированно попросят еще.
Рецепт появился на YouTube-канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Ингредиенты
Для опары:
- 0,5 стакана молока или воды (1 стакан – 200 мл)
- 1 ст. л сахара
- 30 граммов прессованных дрожжей (или 10 граммов сухих)
- 1 ст. л муки
Для теста:
- опара
- 1 стакан воды
- 0,5 ч. л. соли
- 3 ст. л. масла
- 3 стакана муки
Для начинки:
- 500 г мяса
- 1 большая луковица
- соль, черный молотый перец по вкусу
Пошаговое приготовление
Добавьте к теплому молоку (воде) сахар, дрожжи, размешайте до однородности. Добавьте 1 ст. л. мука. Накройте опару и отправьте на пол часа в теплое место.
Когда опара подрастет, перемешайте ее, добавьте теплую воду, соль, растительное масло. Размешайте до однородности.
Добавьте просеянную муку и быстро замесите тесто. Долго вымешивать не надо, просто чтобы не было муки. Отправьте тесто в теплое место на 30 минут.
Мелко перемелите мясо на мельчайшее сито. Сюда добавьте перемолотую луковицу, соль и перец. Вымешайте фарш до однородности.
Смажьте поверхность и руки растительным маслом, муку добавлять не надо. Разделите тесто на две части. Каждую часть распластайте на поверхности. Выложите фарш и залепите.
Сковороду разогрейте с большим количеством растительного масла на среднем огне. Выкладывайте беляши швом вниз. Обжарьте с обеих сторон.
Сложите беляши на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. Наши культовые пирожки готовы!
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