Більшість роблять це щодня: які звички шкодять серцю та судинам

Серцево-судинні захворювання здебільшого є результатом неправильного способу життя. Тому, щоб зберегти серце, треба піклуватись про здоров’я щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Тютюнові вироби та е-пристрої для куріння

Варто пам'ятати, що безпечного куріння не існує, і навіть кілька сигарет час від часу все одно шкодять серцю та судинам. Необхідно якнайшвидше позбутися такої шкідливої звички.

Від хвороб, спричинених курінням, щороку помирає 130 тисяч українців.

Вживання алкоголю

Спиртне підвищує тиск та збільшує ризик інсульту. Зашкодити може навіть 1 пляшка пива, адже не буває безпечної дози алкоголю.

Вживання спиртних напоїв підвищує ризик розвитку інфаркту, інсульту, артеріальної гіпертензії, порушення ритму серця.

Низька фізична активність

Якщо недостатньо рухатися, то сила скорочень серця послаблюється, а тонус судин знижується.. Малорухливий спосіб життя також часто призводить до ожиріння - додаткового навантаження на серце та судини.

Необхідно приділяти щонайменше 30 хв на день помірній або інтенсивній аеробній фізичній активності - це один з найкращих способів зберегти здоров’я свого серця.

Незбалансоване харчування

Незбалансований раціон є головним фактором ризику розвитку хвороб серця та судин.

Продукти з високим вмістом солі та цукру, трансжири, недостатнє вживання овочів і фруктів та, як наслідок, зайва вага - усе це призводить до розвитку захворювань серцево-судинної системи - гіпертонії, ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту.

Споживайте 400 г овочів та фруктів та не більше 1 ч. л. солі щодня, а також стежте за балансом білків, жирів і вуглеводів.

Симптоми проблем з серцем

Відчуття дискомфорту в грудях

Найпоширеніша ознака небезпеки для серця. Якщо у вас заблокована артерія або наближається серцевий напад, ви можете відчути біль або тиск у грудях.

Також біль у грудях може бути не пов'язаний із серцем. Причиною можуть стати безліч інших розладів, які не варто ігнорувати, але і панікувати завчасно теж не потрібно. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в середині або з правого боку, то, швидше за все, у вас панічна атака.

Біль, що віддає в лівій руці

Ще один класичний симптом серцевого нападу - біль, який поширюється вниз по лівій стороні тіла. Нерви, що йдуть від серця, і нерви, що йдуть від лівої руки, посилають сигнали в одну й ту саму область мозку. В результаті мозок не завжди правильно розуміє, що ж саме болить - серце або кінцівка.

Запаморочення або втрата свідомості

Багато що може змусити вас втратити рівновагу або на мить відчути слабкість. Можливо, вам не вистачало їжі чи води, або ви занадто швидко встали. Але при захворюваннях серця це може бути сигналом про патологію судин, серцевої недостатності.

Потовиділення

Рясне потовиділення без видимих ​​причин, особливо вночі, може свідчити про проблеми з серцево-судинною системою. Особливу увагу варто звернути на нічну пітливість жінкам.

Організм, викидаючи неабияку дозу адреналіну в кров, змушує серце швидше битися, а судини працювати з потрійною силою