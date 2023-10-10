Большинство делают это каждый день: какие привычки вредят сердцу и сосудам

Сердечно-сосудистые заболевания в большинстве своем являются результатом неправильного образа жизни. Поэтому, чтобы сохранить сердце, нужно заботиться о здоровье каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Табачные изделия и э-устройства для курения

Следует помнить, что безопасного курения не существует, и даже несколько сигарет время от времени все равно вредят сердцу и сосудам. Необходимо как можно быстрее избавиться от такой вредной привычки.

От болезней, вызванных курением, ежегодно умирают 130 тысяч украинцев.

Употребление алкоголя

Спиртное увеличивает давление и увеличивает риск инсульта. Навредить может даже 1 бутылка пива, ведь не бывает безопасной дозы алкоголя.

Употребление спиртных напитков повышает риск развития инфаркта, инсульта, артериальной гипертензии, нарушения ритма сердца.

Низкая физическая активность

Если недостаточно двигаться, то сила сокращений сердца ослабляется, а тонус сосудов снижается. Малоподвижный образ жизни также часто приводит к ожирению - дополнительной нагрузке на сердце и сосуды.

Необходимо уделять по меньшей мере 30 мин в день умеренной или интенсивной аэробной физической активности - это один из лучших способов сохранить здоровье своего сердца.

Несбалансированное питание

Несбалансированный рацион является основным фактором риска развития болезней сердца и сосудов.

Продукты с высоким содержанием соли и сахара, трансжиры, недостаточное употребление овощей и фруктов и, как следствие, лишний вес - все это приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы - гипертонии, ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.

Употребляйте 400 г овощей и фруктов и не более 1 ч. л. соли каждый день, а также следите за балансом белков, жиров и углеводов.

Симптомы проблем с сердцем

Ощущение дискомфорта в груди

Самый распространенный признак опасности для сердца. Если у вас заблокирована артерия или приближается сердечный приступ, вы можете почувствовать боль или давление в груди.

Также боль в груди может быть не связана с сердцем. Причиной могут стать множество других расстройств, которые не стоит игнорировать, но и паниковать раньше времени тоже не нужно. Если вы чувствуете дискомфорт внутри или с правой стороны, то, скорее всего, у вас паническая атака.

Боль, отдающая в левой руке

Еще один классический симптом сердечного приступа - боль, которая распространяется вниз по левой стороне тела. Нервы, идущие от сердца, и идущие от левой руки нервы посылают сигналы в одну и ту же область мозга. В результате мозг не всегда правильно понимает, что же болит - сердце или конечность.

Головокружение или потеря сознания

Многое может заставить вас потерять равновесие или на миг почувствовать слабость. Возможно, вам не хватало пищи, воды или вы слишком быстро встали. Но при заболеваниях сердца это может являться сигналом о патологии сосудов, сердечной недостаточности.

Потоотделение

Обильное потоотделение без видимых причин, особенно ночью, может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Особое внимание следует обратить на ночную потливость женщинам.

Организм, выбрасывая большую дозу адреналина в кровь, заставляет сердце быстрее биться, а сосуды работать с тройной силой.