Більше ніяких штрафів за перевищення швидкості? У Google Maps з'являться нові важливі функції

Через п'ять років після появи цих функцій на Android, Google тепер планує додати спідометр та інформацію про обмеження швидкості у свій додаток Google Maps на iOS.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт AppleInsider , який спеціалізується на новинах, оглядах та аналітиці, пов'язаних із продукцією компанії Apple.

Деталі нововведення

Дивно, але точно визначити швидкість автомобіля за допомогою додатка для карт досить складно. До того ж, власний спідометр автомобіля завжди буде точнішим, ніж дані додатки. Крім того, в iPhone вже є попередження про обмеження швидкості в Apple Maps.

Проте Google планує впровадити цю функцію в Google Maps по всьому світу. Як повідомляє TechCrunch, компанія зараз тестує цю функцію в Індії. Google підтвердила, що спідометр стане доступним для всіх користувачів iPhone, але не назвала термінів.

На поточній сторінці підтримки Google згадується лише Android. Також там наголошується, що дані спідометра призначені "тільки для інформаційних цілей". "Обов'язково використовуйте спідометр вашого автомобіля, щоб підтвердити вашу фактичну швидкість руху", - йдеться далі.

Все це звучить досить безглуздо, але, можливо, ключове слово тут - "досить". На відміну від звичайного спідометра, відображаючий на екрані Google Maps, за повідомленнями змінюватиме колір, якщо водій перевищить обмеження швидкості.

У той час як спідометр, мабуть, призначений для впровадження по всьому світу, функція обмеження швидкості, яка здається кориснішою, може бути недоступна. Сторінка підтримки Google для Android посилається на опції "якщо функція обмеження швидкості доступна у вашому регіоні".

Малоймовірно, що Google надасть інформацію про обмеження швидкості всім користувачам iPhone, перш ніж це зробить для всіх користувачів Android.

Зі свого боку, Apple впровадила функцію обмеження швидкості в Apple Maps в 2020 році і з тих пір розширює її дію на інші країни.