Топ-5 корисних функцій в Google Maps, які можна використовувати за допомогою ШІ

Карти Google є надійним навігаційним інструментом для мільйонів людей у всьому світі, постійно впроваджуючи інновації для підвищення зручності користувачів. Останнє оновлення, засноване на передовому штучному інтелекті, є революційними функціями, що змінюють нашу взаємодію з додатком.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 корисних функцій у Google Maps, які можна використовувати за допомогою штучного інтелекту.

Пошукова карта в режимі діалогу

Найцікавішим доповненням є діалоговий пошук на карті. Ця функція дозволяє користувачам спілкуватися безпосередньо з Картами Google, подібно до взаємодії з ChatGPT.

Ви можете запросити інформацію про найближчі місця, отримати рекомендації або дізнатися подробиці про компанії. ШІ використовує велику базу даних Google Maps, включаючи відомості про компанії, фотографії, рейтинги та огляди, щоб надавати точні та гідні довіри відповіді.

Перегляд у реальному часі на картах (доповнена реальність)

Доповнена реальність (AR) була інтегрована в Карти Google за допомогою нової функції Live View. Натиснувши на значок камери, користувачі можуть активувати Live View, щоб дослідити своє оточення. Ця функція накладає стрілки та маркери AR на екран вашого смартфона, спрямовуючи вас точно до місця призначення.

Live View особливо корисний у незнайомих місцях. Уявіть собі, що ви виходите з вокзалу у новому місті; ви можете використовувати Live View, щоб знайти найближчі банкомати, ресторани, парки та зупинки громадського транспорту.

На дисплеї AR відображається важлива інформація, така як години роботи та рейтинги, що допомагає вам приймати обґрунтовані рішення на ходу. Ця функція поєднує фізичний та цифровий світи, забезпечуючи зручність навігації.

Новий режим занурення

Плануєте відвідування нового місця? Функція іммерсивного перегляду пропонує фотореалістичний перегляд пункту призначення. Вона поєднує в собі перегляд вулиць, аерофотознімки та просунутий штучний інтелект для створення детальних інтерактивних зображень місць.

Immersive View виходить за рамки статичних зображень та надає інформацію в режимі реального часу, наприклад прогнози погоди та час пікового навантаження. Це допомагає користувачам краще планувати свої відвідування, уникаючи перебування натовпів людей і неприємних погодних умов.

Крім того, види з приміщень таких місць, як ресторани, дають уявлення про атмосферу, допомагаючи користувачам вибирати місця, що відповідають їхнім уподобанням. Незалежно від того, чи ви є туристом або місцевим жителем, Immersive View покращить ваші враження від дослідження.

Новий багатозадачний пошук

Мультипошук - це інноваційна функція, яка дозволяє користувачам комбінувати слова та зображення під час пошуку. Цей підхід використовує широку візуальну та текстову базу даних Google, забезпечуючи більш точні та релевантні результати.

Наприклад, якщо у вас є зображення блюда, але ви не знаєте його назви, ви можете завантажити зображення та описати його словами. Карти Google будуть використовувати штучний інтелект, щоб ідентифікувати страву та пропонувати найближчі ресторани, де її подають.

Ця функція змінює правила гри для користувачів, які бажають знаходити певні предмети чи місця на основі часткової інформації. Це новий та ефективний спосіб відкрити для себе місцеві підприємства та послуги.

Отримання пропозицій від штучного інтелекту

Оновлені Карти Google пропонують пропозиції на основі штучного інтелекту, адаптовані до умов реального часу. Якщо ви шукаєте чим зайнятися у дощовий день або шукаєте тиху кав'ярню для роботи, ви можете попросити Карти Google дати рекомендації.

Наприклад, якщо під час вашої відсутності починається дощ, ви можете запитати: "Які розваги проводяться поблизу?". ШІ запропонує такі варіанти, як кінотеатри, музеї, з урахуванням вашого поточного розташування та переваг.

Ця функція гарантує, що у вас завжди будуть актуальні пропозиції, що зробить ваші прогулянки приємнішими та безпроблемними.