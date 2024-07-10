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Больше никаких штрафов за превышение скорости? В Google Maps появятся новые важные функции

Среда 10 июля 2024 14:20
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Больше никаких штрафов за превышение скорости? В Google Maps появятся новые важные функции Google наконец-то добавляет спидометр и отображение ограничений скорости в Карты на iPhone (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Спустя пять лет после появления этих функций на Android, Google теперь планирует добавить спидометр и информацию об ограничениях скорости в свое приложение Google Maps на iOS.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт AppleInsider, который специализируется на новостях, обзорах и аналитике, связанных с продукцией компании Apple.

Детали нововведения

Удивительно, но точно определить скорость автомобиля с помощью приложения для карт довольно сложно. К тому же, собственный спидометр автомобиля всегда будет более точным, чем данные приложения. Кроме того, в iPhone уже есть предупреждения об ограничениях скорости в Apple Maps.

Тем не менее, Google планирует внедрить эту функцию в Google Maps по всему миру. Как сообщает TechCrunch, компания в настоящее время тестирует эту функцию в Индии. Google подтвердила, что спидометр станет доступен всем пользователям iPhone, но не назвала сроков.

На текущей странице поддержки Google упоминается только Android. Также там подчеркивается, что данные спидометра предназначены "только для информационных целей". "Обязательно используйте спидометр вашего автомобиля, чтобы подтвердить вашу фактическую скорость движения", - говорится далее.

Все это звучит довольно бессмысленно, но, возможно, ключевое слово здесь - "довольно". В отличие от обычного спидометра, отображаемый на экране Google Maps, по сообщениям, будет менять цвет, если водитель превысит ограничение скорости.

В то время как спидометр, по всей видимости, предназначен для внедрения по всему миру, функция ограничения скорости, которая кажется более полезной, может быть недоступна. Страница поддержки Google для Android ссылается на опции "если функция ограничения скорости доступна в вашем регионе".

Маловероятно, что Google предоставит информацию об ограничениях скорости всем пользователям iPhone, прежде чем сделает это для всех пользователей Android.

Со своей стороны, Apple внедрила функцию ограничения скорости в Apple Maps в 2020 году и с тех пор расширяет ее действие на другие страны.

Раньше мы писали про топ-5 полезных функций в Google Maps, которые можно использовать с помощью ИИ.

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