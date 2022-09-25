Більше не треба купувати саджанці смородини для багатого врожаю: тримайте лайфхак

Виявляється, не треба витрачати великі гроші на саджанці смородини та порічки, щоб отримати міцні і гарні кущі з цими ароматними ягодами.

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Як отримати саджанці смородини чи порічки

У жовтні-листопаді зріжте з куща смородини чи порічки біля самої землі здерев'янілий однорічний пагін. Наріжте його на живці приблизно по 20 см.

Живці поставте в темний посуд з водою. Десь за місяць з'явиться коріння.

Коли треба висаджувати?

Коли довжина корінців досягне 3-4 см, живці слід висадити в землю. Для цього можна використовувати картонні коробки чи пластикові пляшки з обрізаною верхівкою.

Важливо! Не забудьте зробити дірочки в днищі коробки, щоб уникнути застою води. На дно коробки покладіть керамзит. Приготуйте суміш із землі та піску, перегною та тирси.

Пролийте підготовлену землю для пересадки слабким розчином марганцівки та висадіть живці, акуратно розправляючи коріння. Коробки з живцями поставте у тепле, світле місце.

Для утеплення коробок можна використовувати пінопласт, щоб коріння молодих рослин завжди було в теплі.

З середини лютого на живцях набухнуть бруньки, а на початок травня розпуститься листя. Навесні саджанці можна буде висадити у відкритий грунт.