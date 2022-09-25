ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Больше не нужно покупать саженцы смородины для богатого урожая: держите лайфхак

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 10:02
Больше не нужно покупать саженцы смородины для богатого урожая: держите лайфхак Фото: Как размножить смородину и смородину дома (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, не нужно тратить большие деньги на саженцы черной и красной смородины, чтобы получить крепкие и красивые кусты с этими ароматными ягодами.

Как легко размножить кусты, пишет канал Дача. Сад і город.

Как получить саженцы черной или красной смородины

В октябре-ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Нарежьте его на черенки примерно по 20 см.

Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появятся корни.

Когда нужно высаживать?

Когда длина корешков достигнет 3-4 см, черенки следует высадить в землю. Для этого можно использовать картонные коробки или пластиковые бутылки с обрезанной верхушкой.

Важно! Не забудьте сделать дырочки в днище коробки, чтобы избежать застоя воды. На дно коробки уложите керамзит. Приготовьте смесь из земли и песка, перегноя и опилок.

Пролейте подготовленную землю для пересадки слабым раствором марганцовки и высадите черенки, аккуратно расправляя корни. Коробки с черенками поставьте в теплое, светлое место.

Для утепления коробок можно использовать пенопласт, чтобы корни молодых растений всегда были в тепле.

С середины февраля на черенках набухнут почки, а к началу мая распустятся листья. Весной саженцы можно будет высадить в открытый грунт.

Раньше мы писали, какие цветы посадить под зиму, чтобы весной получить цветущий сад.

Также читайте, как подготовить грядку под овощи осенью, чтобы получить обильный ранний урожай.

Читайте РБК-Украина в Google News
сад и огород
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя