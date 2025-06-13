Не більше та не менше: скільки точно годин сонця у день треба помідорам

Сонце - головний союзник помідора у боротьбі за рясний урожай. Проте скільки саме світла потребують ці вибагливі рослини? Чи справді їм необхідно повне сонячне місце, і чи можуть вони витримати легку тінь?

РБК-Україна (проект Styler) з поясненням на видання Gardening Know How розповідає про оптимальні умови освітлення для помідорів на всіх етапах їхнього зростання.

Скільки сонця потрібно томатам

Щоб помідори росли міцними та щедро плодили, їм потрібно щонайменше 6-8 годин прямого сонця щодня. Цього достатньо для фотосинтезу, який дає рослині енергію для утворення плодів.

Якщо сонця буде більше - ще краще, але важливо не перегріти рослини в спекотні дні. Найкращі результати дає розташування кущів у добре освітленому місці, з можливістю ранкового та денного сонця.

Сонце сприяє не лише росту, а й підсилює смак плодів. Недостатнє освітлення може призвести до зниження врожайності або затримки цвітіння.

Що буває при нестачі сонця

Коли томатам не вистачає сонячного світла, вони стають кволими та витягнутими. В таких умовах рослина може вижити, але її здатність до плодоношення значно зменшується. Особливо страждають великоплідні сорти - вони просто не встигають визріти.

Найкращим варіантом у частково затінених місцях є помідори чері або дрібні кущові сорти. Крім поганого врожаю, можуть виникати проблеми з хлорозом листя та слабким імунітетом рослин. У крайніх випадках помідори взагалі перестають рости й гинуть.

Помідори люблять сонце, а не надмірне (фото: Freepik.com)

Що буває, коли сонця забагато

Помідори обожнюють сонце, але його надлишок теж може завдати шкоди. У спекотні дні під палючими променями плоди можуть отримати сонячні опіки.

Це виглядає як білі або сіруваті плями на поверхні помідорів, які псують зовнішній вигляд та смак. Особливо вразливі рослини, які сильно обрізали або ті, що ослаблені хворобами.

Щоб уникнути перегріву, варто використовувати мульчу, регулярний полив і захист від полуденного сонця. У південних регіонах навіть радять затінювати кущі легкими матеріалами у найспекотніші години.

Як правильно обрати ділянку для томатів

Для помідорів найкраще підходить південна або південно-західна частина саду, де є максимальний доступ до сонця. Стіни чи паркани, що відбивають світло, також можуть допомогти.

Якщо сонця надто багато, можна висаджувати томати поруч з високими рослинами, які трохи прикриють їх у спекотні години. Вирощування в контейнерах дає змогу переміщувати рослини в найвигідніше місце протягом дня.

А якщо сонця навпаки бракує - краще обирати сорти, що витримують часткову тінь. Головне - забезпечити бодай 6 годин активного світла, і тоді кущі віддячать смачними плодами.