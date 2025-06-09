Ніколи не садіть ці рослини біля помідорів: урожай загине
Успіх вирощування помідорів залежить не лише від догляду, а й від правильного вибору сусідів для томатів. Невдало підібрані рослини можуть забирати в помідорів поживні речовини, затінювати їх або навіть притягувати шкідників.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Homes and Gardens попереджує, з якими культурами помідори краще не сусідити, щоб уникнути прикрих помилок.
Капустяні
Капуста, броколі, цвітна капуста, кольрабі, брюссельська капуста та інші представники родини капустяних - не найкращі сусіди для помідорів. Вони є так званими "важкими споживачами" і виснажують ґрунт, забираючи багато води й поживних речовин.
Помідорам же також потрібні ресурси для формування плодів і росту, тому вони можуть опинитися "голодними". До того ж капустяні рослини зазвичай швидко ростуть і займають багато місця, пригнічуючи томати. Через конкуренцію томати залишаються дрібними й менш врожайними.
Картопля
Помідори та картопля належать до однієї родини пасльонових, але це зовсім не робить їх сумісними. Обидві культури мають однакові потреби й борються за одні й ті самі поживні елементи в ґрунті. В результаті жодна з них не розвивається на повну силу.
Ще одна небезпека - схильність до однакових хвороб, зокрема фітофторозу, який швидко поширюється. Якщо одна рослина заражається, інша поруч легко підхоплює ту ж проблему.
Кукурудза
На перший погляд, кукурудза здається нейтральним сусідом, адже також любить сонце й родючий ґрунт. Але вона виростає дуже високою і може затінювати помідори, не даючи їм достатньо світла.
Обидві культури також активно споживають поживні речовини, тому легко вступають у конкуренцію. Крім того, кукурудза й помідори приваблюють одних і тих самих шкідників - особливо гусінь томатної плодожерки, яка нищить і качани, і томати.
Завдяки поганому сусідству томати хворіють і не ростуть (фото: Pexels.com)
Фенхель
Фенхель часто висаджують у кулінарних городах, але його сусідство небажане для більшості овочів. Ця рослина має алелопатичні властивості - вона виділяє речовини, що пригнічують ріст інших культур.
Помідори - одна з тих рослин, які найбільше страждають поруч із фенхелем. Якщо посадити їх поряд, томати будуть слабкими, з деформованими або відсутніми плодами. Тому фенхель краще вирощувати окремо, подалі від основних грядок.
Баклажан
Баклажан, як і картопля, належить до родини пасльонових, тому має подібні потреби й проблеми, що й томати. Обидві культури активно витягують поживні речовини з ґрунту, змагаючись між собою.
Вони також схильні до спільних хвороб, зокрема фітофторозу, який легко переноситься з однієї рослини на іншу вітром, дощем чи комахами. Таке сусідство значно підвищує ризик масового зараження.
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