Больше не нужны. Что сделают с пунктами несокрушимости в Киеве после блекаутов

Зимой в Киеве и по всей Украине активно обустраивали пункты несокрушимости. Киевляне не очень активно пользовались развернутой сетью, а с приходом тепла она тем более не нужна.

Что произойдет с пунктами обогрева, рассказали в Telegram -канале КГГА.

Останутся ли пункты несокрушимости в Киеве

Городские власти столицы приняли решение о том, чтобы оставить несколько локаций с перебойным доступом к электроэнергии и сети, однако их количество существенно уменьшится.

В рабочем состоянии оставят по 2 пункта в каждом районе, а остальные переведут в режим ожидания.

Следует также отметить, что при массовом отключении электроэнергии все 767 пунктов возобновят работу в течение 3 часов.

Воспользовались ли киевляне пунктами несокрушимости

С 24 ноября пункты несокрушимости в Киеве посетило примерно 36 000 человек из 3 500 000 жителей.

"Сейчас пункты несокрушимости спросом не пользуются, учитывая, что нет серьезных перебоев с электроснабжением. Когда были отключения электроэнергии, киевляне их посещали, но массовым посещением я бы это не назвал", - рассказывал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью Укринформу.

Нельзя обойти вниманием ту сумму, которая была вложена на обустройство пунктов несокрушимости.

Для этого власти использовали из резервного фонда бюджета Киева почти 50 000 000 гривен. За эти деньги приобрели 574 генератора и 500 емкостей для воды.

Где найти пункты несокрушимости

Существует несколько способов это сделать: