Вам більше 60 років? Уникайте цих 7 звичок, які руйнують ваше тіло

У 60 років тіло людини зазнає багатьох змін, тому важливо ретельно стежити за організмом. Варто уникати певних звичок, які можуть лише зашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Недостатня кількість пребіотиків у раціоні

Дієтолог Кара Ландау розповіла, що пребіотики - це поживні речовини, які підживлюють корисні кишкові бактерії.

"З віком різноманітність кишківника природним чином зменшується, і це може мати негативний вплив на багато аспектів здоров’я, включаючи гормони, що відповідають за насичення та контроль ваги та загальний метаболічний стан", - зазначила експерт.

Продукти, багаті пребіотиками, такі як цибуля, часник, варену, а потім охолоджену картоплю та рис, бобові та сочевицю, а також горіхи, такі як кеш’ю та фісташки. Вони здатні підтримувати вміст корисних бактерій у кишківнику.

Споживаєте занадто багато солодощів

Цукор проникає в раціон частіше, ніж ви можете собі уявити. Його можна отримати від доданого цукру в готових соусах і заправках.

Обов’язково переглядайте склад продуктів перед купівлею.

Недостатня кількість Омега-3

Важливо свідомо включати більше здорових жирних кислот омега-3 та шукати продукти з додаванням рослинних стеролів, такі як жирна риба, їжа на основі водоростей, волоські горіхи та насіння льону.

Такі продукти корисні для серця та здатні підтримувати рівень холестерину в організмі в нормі.

Недостатня кількість білка

Отримувати достатню кількість білка у своєму раціоні важливо в будь-якому віці. Все тому, що це може допомогти зберегти м’язову масу, силу, здоров’я кісток і є одним із найкращих способів допомогти вам схуднути.

Люди старше 60 років більше схильні до втрати м’язової маси, і недостатнє споживання білка протягом дня може пришвидшити цей процес.

Тому варто включити до свого раціону більше таких продуктів, як яйця, лосось, яловичина, курка або індичка.

Недостатнє пиття води

Ще одна поширена звичка, якої слід уникати у віці 60 років - це зневоднення та недостатнє пиття води.

Доктор філософії Ліза Янг розповіла, що люди у віці 60 років частіше страждають від зневоднення. Тому необхідно щодня випивати необхідну кількість води.

Їжа пізно ввечері

Часто люди пізно ввечері їдять ультраоброблену нездорову їжу, що тягне за собою переїдання.

А це пов’язано зі збільшенням ваги, коливаннями цукру в крові та діабетом.

Дієта з низьким вмістом клітковини

Однією з найгірших харчових звичок є недостатня кількість клітковини у щоденному раціоні, оскільки ця поживна речовина є ключовою для здорового життя.

Обов’язково включайте розчинну клітковину, щоб живити корисні бактерії, які живуть у кишечнику та покращити засвоєння поживних речовин, зменшити запалення та позитивно вплинути на настрій.