Вам больше 60 лет? Избегайте этих 7 привычек, которые разрушают ваше тело
В 60 лет тело человека испытывает многие изменения, поэтому важно тщательно следить за организмом. Стоит избегать определенных привычек, которые могут только навредить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Недостаточное количество пребиотиков в рационе
Диетолог Кара Ландау рассказала, что пребиотики - это питательные вещества, которые подпитывают полезные кишечные бактерии.
"С возрастом разнообразие кишечника естественным образом уменьшается, и это может иметь негативное влияние на многие аспекты здоровья, включая гормоны, отвечающие за насыщение и контроль веса и общее метаболическое состояние", - отметила эксперт.
Продукты, богатые пребиотиками, такие как лук, чеснок, вареный, а затем охлажденный картофель и рис, бобовые и чечевицу, а также орехи, такие как кешью и фисташки. Они способны поддерживать содержание полезных бактерий в кишечнике.
Потребляете слишком много сладостей
Сахар проникает в рацион чаще, чем вы можете себе представить. Его можно получить от добавленного сахара в готовых соусах и заправках.
Обязательно просматривайте состав продуктов перед покупкой.
Недостаточное количество Омега-3
Важно сознательно включать больше здоровых жирных кислот омега-3 и искать продукты с добавлением растительных стеролов, такие как жирная рыба, пища на основе водорослей, грецкие орехи и семена льна.
Такие продукты полезны для сердца и способны поддерживать уровень холестерина в организме в норме.
Недостаточное количество белка
Получать достаточное количество белка в своем рационе важно в любом возрасте. Все потому, что это может помочь сохранить мышечную массу, силу, здоровье костей и является одним из лучших способов помочь вам похудеть.
Люди старше 60 лет больше склонны к потере мышечной массы, и недостаточное потребление белка в течение дня может ускорить этот процесс.
Поэтому стоит включить в свой рацион больше таких продуктов, как яйца, лосось, говядина, курица или индейка.
Недостаточное питье воды
Еще одна распространенная привычка, которой следует избегать в возрасте 60 лет - это обезвоживание и недостаточное питье воды.
Доктор философии Лиза Янг рассказала, что люди в возрасте 60 лет чаще страдают от обезвоживания. Поэтому необходимо ежедневно выпивать необходимое количество воды.
Еда поздно вечером
Часто люди поздно вечером едят ультраобработанную нездоровую пищу, что влечет за собой переедание.
А это связано с увеличением веса, колебаниями сахара в крови и диабетом.
Диета с низким содержанием клетчатки
Одной из худших пищевых привычек является недостаточное количество клетчатки в ежедневном рационе, поскольку это питательное вещество является ключевым для здоровой жизни.
Обязательно включайте растворимую клетчатку, чтобы питать полезные бактерии, которые живут в кишечнике и улучшить усвоение питательных веществ, уменьшить воспаление и положительно повлиять на настроение.
Чтобы получить хорошую дозу клетчатки, попробуйте включить в свой ежедневный рацион такие продукты, как ягоды, овсянку, яблоки, фасоль или нут.
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