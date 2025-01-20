Їжте їх щодня: 5 корисних каш, які легко знайти в будь-якому магазині

Багато видів каш містять доданий цукор та тим самим шкодять здоров'ю. Однак є і корисні варіанти, які можна знайти в будь-якому магазині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Дієтолог Патрісія Баннан розповіла, що варто шукати пластівці, виготовлені з цільного зерна, а не рафінованого.

Обирайте каші з цільнозерновими інгредієнтами, такими як цільна пшениця, коричневий рис і овес, які забезпечують більше поживних речовин, таких як клітковина.

Зернові культури, збагачені такими важливими вітамінами та мінералами, як залізо, вітамін D і кальцій, можуть бути додатковим бонусом. Щоб зробити пластівці ще кориснішими, додайте до них молоко, фрукти та горіхи.

Корисні види

Цільнозернова вівсяна каша

Овес вважається злаковим зерном, тому не дивно, що ви знайдете його в деяких крупах. У цьому виді крупи багато корисної клітковини.

Зернові каші, виготовлені з цільного зерна вівса, особливо корисні, оскільки вони містять бета-глюкан - тип розчинної клітковини, який чудово підходить для здоров’я серця.

Подрібнена пшенична крупа

Подрібнена пшениця на 100% складається з цільного зерна та містить клітковину, а також вітаміни групи B і мінерали.

Вона також не містить доданого цукру та забезпечує 8 г клітковини та 7 г білка на порцію.

Зернові висівки

Висівки належать до зовнішніх шарів певних зерен, таких як пшениця та овес, і вони повні поживних речовин. Такі каші містять особливо багато клітковини.

Загалом зернові висівки забезпечують цілих 18 г клітковини та нуль доданого цукру на порцію.

Коричневий рис

Цільнозерновий коричневий рис є хорошим джерелом клітковини, антиоксидантів і поживних речовин. Цей тип крупи не буде підвищувати рівень цукру в крові.

Гранола

Гранола ідеально підходить для перекусу. Не вся гранола виготовляється однаково. Часто такий продукт містить доданий цукор, тому шкідливий для здоров'я.