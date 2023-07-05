Більша за Юпітер. Вчені виявили таємничу планету, якій дивом вдалося вижити

Перша теорія

"Жодної планети, подібної до цієї, не було виявлено раніше. Це перша, яка є досить особливою", - пояснює астрофізик Дімітрі Верас з Університету Ворвіка.

Планета розташована на відстані в 520 світлових років від Землі, по розміру трохи більша за Юпітер.

Науковці з'ясували, що 8 Малої Ведмедиці b знаходиться дуже близько до вмираючої зірки, яка постійно розширюється. Внаслідок чого планета мала бути знищена, однак дивом вижила.

Виявлення такого рідкісного випадку стало першим у своєму роді та збільшує ймовірність існування подібних явищ.

8 Малої Ведмедиці b

Друга теорія

дослідник з Гавайського університету Марк Хон.

"Зазвичай поглинання зіркою має катастрофічні наслідки для планет, які знаходяться на близьких орбітах. Виявлення того, що ця планета вижила у такій безпосередній близькості до гігантської зірки, було несподіваним. Зірка, вичерпавши своє водневе паливо, мала розширитися в 1,5 раза більше поточної орбіти планети та повністю поглинути її, перш ніж зменшитися до свого поточного розміру", - пояснив співавтор дослідження доктор Ден Хубер.