Больше, чем Юпитер. Ученые обнаружили таинственную планету, которой чудом удалось выжить

В 2015 году ученые обнаружили на Млечном Пути планету, которая называется 8 Малой Медведицы b. Она должна была исчезнуть в результате поглощения соседней звездой, однако она чудом выжила.
Подробности исследования рассказали в BBC.
"Ни одной планеты, подобной этой, не было обнаружено раньше. Это первая, которая довольно особенная", - объясняет астрофизик Димитри Верас из Университета Уорвика.
Планета расположена на расстоянии в 520 световых лет от Земли, по размеру чуть больше Юпитера.
Ученые выяснили, что 8 Малой Медведицы b находится очень близко к постоянно расширяющейся умирающей звезде. В результате чего планета должна была быть уничтожена, однако чудом выжила.
Выявление столь редкого случая стало первым в своем роде и увеличивает вероятность существования подобных явлений.
8 Малой Медведице
"Обычно поглощение звездой имеет катастрофические последствия для планет, находящихся на близких орбитах. Выявление того, что эта планета выжила в такой непосредственной близости к гигантской звезде, было неожиданным. Звезда исчерпав свое водное топливо, должна была расшириться в 1,5 раза больше нынешней орбиты планеты и полностью поглотить ее, прежде чем снизиться до своего текущего размера", - объяснил соавтор исследования доктор Дэн Хубер.
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