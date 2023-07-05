Больше, чем Юпитер. Ученые обнаружили таинственную планету, которой чудом удалось выжить

Первая теория

"Ни одной планеты, подобной этой, не было обнаружено раньше. Это первая, которая довольно особенная", - объясняет астрофизик Димитри Верас из Университета Уорвика.

Планета расположена на расстоянии в 520 световых лет от Земли, по размеру чуть больше Юпитера.

Ученые выяснили, что 8 Малой Медведицы b находится очень близко к постоянно расширяющейся умирающей звезде. В результате чего планета должна была быть уничтожена, однако чудом выжила.

Выявление столь редкого случая стало первым в своем роде и увеличивает вероятность существования подобных явлений.

8 Малой Медведице

Вторая теория

"Обычно поглощение звездой имеет катастрофические последствия для планет, находящихся на близких орбитах. Выявление того, что эта планета выжила в такой непосредственной близости к гигантской звезде, было неожиданным. Звезда исчерпав свое водное топливо, должна была расшириться в 1,5 раза больше нынешней орбиты планеты и полностью поглотить ее, прежде чем снизиться до своего текущего размера", - объяснил соавтор исследования доктор Дэн Хубер.