Більш ніж просто хмарочоси! 5 фантастично високих будівель планети

Бурдж-Халіфа, Дубай, ОАЕ

Бурдж-Халіфа, висотою 828 метрів, є найвищою будівлею у світі. Її конструкція складається з трьох секцій, що утворюють Y-подібну основу, яка забезпечує стійкість до сильних вітрів пустелі.

Будівництво цієї вежі вимагало використання спеціального бетонного складу, здатного витримувати високі температури та суворі кліматичні умови. Щоб уникнути перевантаження, башта оснащена кількома системами демпфування, що поглинають коливання від вітру.

Ще одна особливість - енергоефективні рішення, як-от скляні панелі з покриттям, що відбиває сонячні промені. Внутрішнє оснащення включає сучасні системи вентиляції та кондиціювання, що забезпечують комфорт у кожній частині будівлі.

Бурдж-Халіфа (фото: Вікіпедія)

Мердека 118, Куала-Лумпур, Малайзія

Завершений у 2022 році, хмарочос Мердека 118 досягає 678,9 метра та є другою за висотою будівлею у світі. Унікальна структура з восьмикутною основою допомагає краще розподіляти вагу, а її аеродинамічний дизайн зменшує навантаження вітру.

Одна з особливостей будівлі - фасад, покритий геометричними панелями, що створюють ефект кристалічного відображення. Серед труднощів, з якими зіткнулися інженери, - потреба у захисті від сильних дощів та високої вологості, характерних для цього регіону.

Крім офісних та житлових площ, Мердека 118 має відкриту платформу для огляду, що забезпечує неймовірний панорамний вид на місто. Застосовані технології енергоефективності роблять його екологічно дружнім об’єктом.

Мердека 118 (фото: Вікіпедія)

Шанхайська вежа, Шанхай, Китай

Шанхайська вежа, висотою 632 метри, є найвищим хмарочосом у Китаї та третьою за висотою будівлею у світі. Її характерна спіралеподібна форма не лише надає будівлі унікального вигляду, але й допомагає зменшити опір вітру на 24%.

Вежа спроєктована так, щоб витримувати землетруси, що особливо важливо в сейсмічно активних зонах Китаю. Шанхайська вежа також є прикладом "зеленого" будівництва - вона використовує дощову воду для охолодження та оснащена високоефективними системами енергозбереження.

У будівлі розміщено один з найшвидших у світі ліфтів, який підіймається на швидкості 20,5 м/с. Внутрішній простір поділено на дев’ять зон, кожна з яких має своє "небо" - атріуми, наповнені природним світлом і зеленими насадженнями.

Шанхайська вежа (фото: Вікіпедія)

Абрадж аль-Бейт, Мекка, Саудівська Аравія

Абрадж аль-Бейт, також відомий як Вежа годинника, є найвищою будівлею у Саудівській Аравії, яка підіймається на 601 метр. Її найбільш помітною особливістю є величезний годинник, розміщений на верхівці вежі, який видно на відстані до 25 кілометрів.

Будівництво цієї споруди вимагало значних інженерних зусиль для забезпечення стійкості на ґрунті, близькому до пустельного. Вежа годинника має складну систему контролю температури, що забезпечує комфорт всередині навіть у найбільш спекотні періоди.

Вона також включає простори для проживання, готельні номери та торгові центри, що робить її одним із найбільших комплексів у світі. Інженери вирішували проблему захисту будівлі від піщаних бур, які є типовими для регіону.

Абрадж аль-Бейт (фото: Вікіпедія)

Лотте Ворлд Тауер, Сеул, Південна Корея

Лотте Ворлд Тауер, висотою 555 метрів, є найвищою будівлею у Південній Кореї. Її будівництво зайняло майже 13 років, а інженери застосували унікальні технології, щоб забезпечити стійкість конструкції до землетрусів та сильних вітрів, що характерні для регіону.

Однією з особливостей будівлі є її скляний фасад, що забезпечує природне освітлення та знижує енергоспоживання. На верхніх поверхах розташована одна з найвищих оглядових платформ у світі з панорамним видом на Сеул.

Для внутрішнього простору використовуються матеріали, що відповідають сучасним екологічним стандартам, а також системи відновлення енергії. Окрім офісних і житлових приміщень, тут розміщені готель, торговий центр і розважальні зони.

Лотте Ворлд Тауер (фото: Вікіпедія)