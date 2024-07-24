5 найвищих хмарочосів України, від яких перехоплює дух

Україна має свою специфіку архітектури, і вона не схожа на хмарочоси США або ОАЕ. Але усе ж таки, є будинки-велетні й в нашій країні. Але де саме та якої висоти?

Carnegie Center + Tower

Carnegie Center + Tower - це хмарочос у Києві, що складається з двох секцій: 47-поверхового житлового комплексу та 18-поверхового офісного центру, з'єднаних між собою 8-поверховим "переходом".

На 2023 рік ця будівля була найвищим хмарочосом в Україні. Має висоту по даху у 168 метрів.

Carnegie Center + Tower розташований на Кловському узвозі (фото: Вікіпедія)

Gulliver

Багатофункціональний комплекс Gulliver є сучасною спорудою "бізнес-класу" в Києві з висотою 141,8 м, що робить її другою найвищою будівлею в Україні.

Комплекс складається з двох частин: 35-поверхового бізнес-центру та 16-поверхового розважального комплексу.

Gulliver (фото: Вікіпедія)

"Парус"

Бізнес-центр "Парус" - це 33-поверхова будівля класу "А" в Києві. Будівництво тривало з 2004 року до квітня 2007 року.

У період з 2005 до 2008 років він був найвищим хмарочосом України. Має висоту по даху 133 м та загальну - 149 м.

"Парус" розташований у Києві, на вулиці Мечнікова (фото: Вікіпедія)

Jack House

Jack House у Києві має 39 поверхів і висоту 141 м. Був збудований у 2012-2018 роках. Третій за висотою будинок в Києві та Україні (або ж четвертий, бо поступається загальною висотою "Парусу").

Хмарочос можна побачити у Києві на бульварі Лесі Українки (фото: Вікіпедія)

Taryan Towers

Житловий комплекс Taryan Towers - це трисекційний хмарочос у Києві, який має 35 поверхів і входить до числа найвищих будівель України. Дві з трьох секцій були завершені у 2020 та 2023 роках, і введені в експлуатацію у 2021 та 2023 роках відповідно. Також має висоту приблизно у 140 метрів.

Taryan Towers стоїть у Києві, на вулиці Іоанна Павла II (фото: Вікіпедія)