Білозір зізналася, як відмова від російської вплинула на її кар’єру: "Я це робила не через протест"

Білозір прокоментувала мовне питання

Вона зазначила, що виросла в україномовній родині, а тому відмова від російської - це не протест, а скоріше любов до "свого".

"Не було якогось протесту, я це робила не через протест, а через любов до "свого". Просто любила своє. Мені подобалася моя мова - я з нею природна, органічна. Я з повністю україномовної сім'ї. В мене мама була співачкою, тобто я росла в цій культурі. І мені це дуже хотілося, я просто любила це робити - співати своєю мовою", - пояснила знаменитість.

Ще на початку своєї кар'єри виконавиця зрозуміла, що для великого успіху потрібно було адаптуватися до системи соцреалізму, де радянська людина мала бути виключно російськомовною.

"Я б могла мати дуже гарну кар'єру... Тобі створювалися всі можливості та надавалися всі блага для того: радіо, телебачення, участь в концертах, престижні якісь місця для виступів. Наприклад, "Палац Україна", в нас там, ще до 1991 року, відбувалося дуже багато різних концертів... Ми завжди брали участь, але зазвичай це було десь на початку, або всередині концерту, щоб таке непримітне, як зв'язка між якимось "крутими" співаками", - розповіла вона.

Оксана Білозір з самого початку кар'єри відмовилася від російської (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Пані Оксана додала, що її відмова від російської означала, що вона матиме певний рівень слави, але ставати "системною артисткою", як більшість, вона не захотіла. Вона відповіла відмовою й зазначила, що не шкодує про таке рішення.

"Я собі сказала "ні", нащо воно мені. Я хочу працювати для свого народу, для своїх людей, своєї культури. Мені вистачить місця, вистачить фінансів для того, щоб жити комфортно", - поділилася співачка.

"Хоча мені було жаль, що україномовний контент так мало представлений. Хотілося його доповнити, хотілося, щоб він був на всеукраїнському рівні. Вже через роки зрозуміла, що моя місія, місія багатьох моїх колег, тоді була, може не свідома, але місія - сформувати фундамент для України, самодостатньої, національної, тому що наша культура надзвичайно багата", - підкреслила також вона.

Зірка української сцени зауважила, що наразі, на тлі протистояння російській агресії, саме культура має важливе значення і проявляється через нас.

"І ця культура, що в нас проявляється, дає нам, поколінням, можливість виживати. Цей містичний зв'язок культури, коли я тільки починала, він мене наповнював", - зізналася артистка.

Оксана Білозір пригадала початок своєї кар'єри (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Нагадаємо, Оксана Білозір розпочала свою кар'єру у 1977 році в ролі солістки самодіяльного ВІА "Ритми Карпат", також була солісткою інших музичних колективів.

Першу сольну платівку разом з ансамблем "Ватра" вона випустила у 1985 році. У 1993 році у Канаді вийшов компакт-диск Білозір "Україночка", який в Україні випустили лише через два роки. У 1994 році вона отримала звання народної артистки України.